寶特瓶裝有機磷農藥放家中 73歲婦人誤當茶水喝險喪命

南投一名73歲失智與末期腎臟病婦人，誤將家中寶特瓶分裝的有機磷農藥當茶水飲用，造成嚴重中毒。南投醫院緊急啟動毒物處置及連續性靜脈血液透析，患者已脫離呼吸器並意識清醒，準備出院。

南投縣為農業大縣，農藥使用頻繁，若剩餘農藥保存不當，極易發生誤食事故。南投醫院近日收治一名73歲女性患者，因家中剩餘有機磷農藥被家人分裝於寶特瓶，事發當日，患者因口渴看到角落的寶特瓶，誤以為是茶水飲用，家人發現後立刻送至南投醫院急診。

腎臟科醫師葉哲廷表示，患者抵達急診時已出現有機磷中毒症狀，包括意識混亂、心搏過緩及呼吸道分泌物急劇增加。因患者原本透析模式無法應對嚴重代謝性酸中毒與血流動力學不穩，加上中毒後可能出現休克、乳酸中毒及癲癇風險，醫療團隊果斷改用「連續性靜脈血液透析過濾術（CVVHDF）」。

葉醫師說明，CVVHDF是急重症患者常用的精密透析技術，能以溫和且連續方式清除體內毒素，修正酸中毒，同時降低傳統血液透析可能造成的血壓波動。經醫療團隊數日搶救及抗癲癇藥物治療後，患者生命徵象終於穩定，並成功脫離呼吸器。

有機磷中毒不僅急性致命，還可能引發「中間症候群」，造成呼吸肌無力。患者拔管後，復健科立即介入床邊肌力訓練，以強化因中毒與臥床引起的肌肉無力，幫助恢復生活自理能力。同時，神經內科與身心科醫師評估患者認知及情緒狀態，提供心理支持，降低因中毒及驚嚇造成的身心影響。