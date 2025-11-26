快訊

搶便宜！好市多黑色購物周Day 4優惠再加碼 這款除濕機現折3400元

日職／成績爛遭砍薪6000萬！ 戶鄉翔征發誓：明年要好好表現

投資低於日韓？台美貿易協議新內容曝光 傳允諾「協助培訓美國勞工」

聽新聞
0:00 / 0:00

寶特瓶裝有機磷農藥放家中 73歲婦人誤當茶水喝險喪命

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投一名73歲失智與末期腎臟病婦人，誤將家中寶特瓶分裝的有機磷農藥當茶水飲用，造成嚴重中毒。南投醫院緊急啟動毒物處置及連續性靜脈血液透析，患者已脫離呼吸器並意識清醒，準備出院。

南投縣為農業大縣，農藥使用頻繁，若剩餘農藥保存不當，極易發生誤食事故。南投醫院近日收治一名73歲女性患者，因家中剩餘有機磷農藥被家人分裝於寶特瓶，事發當日，患者因口渴看到角落的寶特瓶，誤以為是茶水飲用，家人發現後立刻送至南投醫院急診。

腎臟科醫師葉哲廷表示，患者抵達急診時已出現有機磷中毒症狀，包括意識混亂、心搏過緩及呼吸道分泌物急劇增加。因患者原本透析模式無法應對嚴重代謝性酸中毒與血流動力學不穩，加上中毒後可能出現休克、乳酸中毒及癲癇風險，醫療團隊果斷改用「連續性靜脈血液透析過濾術（CVVHDF）」。

葉醫師說明，CVVHDF是急重症患者常用的精密透析技術，能以溫和且連續方式清除體內毒素，修正酸中毒，同時降低傳統血液透析可能造成的血壓波動。經醫療團隊數日搶救及抗癲癇藥物治療後，患者生命徵象終於穩定，並成功脫離呼吸器。

有機磷中毒不僅急性致命，還可能引發「中間症候群」，造成呼吸肌無力。患者拔管後，復健科立即介入床邊肌力訓練，以強化因中毒與臥床引起的肌肉無力，幫助恢復生活自理能力。同時，神經內科與身心科醫師評估患者認知及情緒狀態，提供心理支持，降低因中毒及驚嚇造成的身心影響。

南投醫院院長洪弘昌說，院內具完整急重症毒藥物治療能力，是南投鄉親可靠後盾。他特別提醒民眾，農藥切勿分裝至寶特瓶或食品容器，應保留原包裝並上鎖放置，避免兒童與失智長者接觸。若不慎誤食，務必攜帶農藥容器就醫，以縮短醫療團隊辨識毒物成分時間，爭取黃金搶救機會。

老婦人誤喝裝在寶特瓶中的有機磷農藥，示意圖。記者江良誠／攝影
老婦人誤喝裝在寶特瓶中的有機磷農藥，示意圖。記者江良誠／攝影

患者 中毒 南投縣

延伸閱讀

73歲婦誤喝農藥 南投醫院連續性血液透析救回一命

天冷茼蒿最甜！ 菜販揭4大挑選秘訣 「這些NG外觀」千萬別買

機場插座旁被放置空寶特瓶 他秒懂真正用意：感謝瓶子超人

林下經濟林農種台灣山茶不用農藥化肥 喜見特有種蛙

相關新聞

台南烏樹林廢棄物火災燒6天還未滅 市府今起兩班制24小時趕工滅火

台南後壁區烏樹林風災廢棄物暫置區大火至今進入第6天，國民黨議員今在議會質詢也關切烏樹林滅火進度，市府表示今天起採全天候分...

北市飯店欠款700餘萬 惡煞「每周2次」砸蛋討債5人遭逮

台北市某飯店積欠裝潢設計費700餘萬元，日前接連遭人撒冥紙、丟雞蛋討債，警方介入鎖定潘姓男子等5人涉案，近日將5人拘捕到...

國1南下中壢段連2起追撞 車流大回堵…時速紫爆低於5

國道1號南向61.3K處中壢路段今下午3時許連續發生2起車禍，疑似多輛大型貨車發生追撞，警消獲報後立即趕抵現場救援，目前...

台中東區驚傳墜樓 67歲翁自9樓掉落送醫搶救中

台中市東區自由路1處社區今下午2點多驚傳有住戶墜樓，1名60多歲老翁疑自9樓掉落，經消防緊急送醫搶救中；台中第三分局獲報...

寶特瓶裝有機磷農藥放家中 73歲婦人誤當茶水喝險喪命

南投一名73歲失智與末期腎臟病婦人，誤將家中寶特瓶分裝的有機磷農藥當茶水飲用，造成嚴重中毒。南投醫院緊急啟動毒物處置及連...

全台唯一「卯兔星君」神尊遭竊 警12天破案逮3嫌廟方感動迎神尊

台南下營九龍太子宮供奉全台唯一的「卯兔星君」神像，由人間國寶雕刻大師陳啟村雕刻而成，孰料，14日神像遭3名竊賊偷走，警方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。