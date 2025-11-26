台南烏樹林廢棄物火災燒6天還未滅 市府今起兩班制24小時趕工滅火

台南後壁區烏樹林風災廢棄物暫置區大火至今進入第6天，國民黨議員今在議會質詢也關切烏樹林滅火進度，市府表示今天起採全天候分成兩班，24小時趕工滅火；有別於昨天有國民黨議員要求環保局長許仁澤停職接受調查，今天同是國民黨議員則要許仁澤絕不能離開崗位，要將水全部撲滅。

市議員蔡淑惠指出，後壁烏樹林廢棄物大火空汙影響十多區，至今仍在悶燒，高20公尺垃圾量達25萬噸，當初是怎會找這塊地來臨時堆置丹娜絲颱風產生的各種廢棄物，因鄰近蘭花科技園區，悶燒的煙這麼大，對蘭花園區是否會造成傷害？是否會造成土壤汙染？請環保局好好評估，防範未然。

有別於國民黨議員盧崑福昨天要求許仁澤停職接受調查，蔡淑惠則要環保局長必須把大火完全熄滅，在這之前，絕不能免職、停職、調職。

有關烏樹林火災26日最新救災進度，先前因擔心夜間火煙會影響周邊居民，晚上10點之後停工，為加速作業，台南市政府表示，今日消防局出動9車、26人、2台機器人及1台無人機，環保局出動11人、6台挖土機、4台水車及5台燈車，原本現場作業到晚間10點，為加速滅火時程，26日起全天候分成兩班，24小時趕工滅火。

市長黃偉哲說，對周遭居民的健康非常關心，責成衛生局全力協助健康守護。除既有的行動醫院規劃外，也請衛生所第一時間介入，針對烏樹林周邊居民提供更即時的健康關懷以及醫療諮詢相關服務；另原計明年三月啟動的行動醫院計畫，將提早並加開場次，以最積極的作為，替附近居民的健康把關。

黃偉哲強調，市府持續以科學數據監測空氣品質，為民眾健康把關，也安排在白河、後壁加開行動醫院，並鼓勵民眾參加，一方面是為了消除民眾對空氣品質造成健康影響的疑慮，另一方面也是鼓勵民眾健檢了解自己身體狀況。