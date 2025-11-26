台南廢棄物大火未了 隔壁嘉市資源回收場也起火…消防機器人控制火勢

台南市後壁區烏樹林丹娜絲颱風後的廢棄物堆置場大火延燒已第5天，火勢仍未完全熄滅；沒想到鄰近嘉義市湖子內環保用地資源回收堆置場，下午也突然竄出火舌，濃煙直衝天際、數公里外清晰可見，所幸下午2時火勢被有效控制，初步推測這起火警與天氣因素造成的自燃有關，燃燒約500平方公尺，詳細起火原因待調查釐清。

消防局表示，下午1時接獲嘉縣市報案電話，指稱湖子內資源回收堆置場冒出火煙，立即調派10輛消防車前往。現場堆置大量彈簧床等廢棄物，燃燒快速，消防人員在第一時間佈水線，並啟動2部消防機器人深入火場支援，所幸在下午2時火勢被有效控制，燃燒面積約500平方公尺，詳細起火原因仍待調查。

環保局表示，初步推測這起火警與天氣因素造成的自燃有關；現場觀測煙流往東飄散，微型感測器顯示空氣品質確受影響。當局提醒周遭及下風處居民，短時間內應緊閉門窗，若需外出務必配戴口罩，避免在戶外久留，以減少呼吸道與眼睛刺激。