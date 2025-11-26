全台唯一「卯兔星君」神尊遭竊 警12天破案逮3嫌廟方感動迎神尊

台南下營九龍太子宮供奉全台唯一的「卯兔星君」神像，由人間國寶雕刻大師陳啟村雕刻而成，孰料，14日神像遭3名竊賊偷走，警方獲報組成專案小組，昨逮獲3名涉案人，順利找回「卯兔星君」神尊，廟方人員開心高喊「總算找到祢了！」，今下午也前往分局迎回神像。

下營九龍太子宮近期正在新建宮廟廳舍，預計明年可望落成搬入新宮廟，但沒想到廟內神像卻遭宵小覬覦，其中，廟內供奉的「卯兔星君」神像不僅是全台唯一一尊，神尊更是由人間國寶雕刻大師陳啟村親手設計雕刻，市價約600萬，而該神尊不僅具有宗教信仰，更擁有文化藝術價值。

據了解，3名竊賊不僅早有預謀，且疑似場勘多次，14日凌晨3點多前往下營九龍太子宮行竊，自廚房潛入後雖毫不猶豫直奔鎖定「卯兔星君」神尊，作案過程不到3分鐘，但因警報系統大響，竊賊無法從從容容游刃有餘，只能匆匆忙忙連滾帶爬逃走，神尊帽冠也被撞到掉落遺留在現場，廟方人員發現後趕緊報警。

警方接獲報案隨即組成專案小組，但3名竊賊逃逸過程中不斷製造斷點，更分散逃跑，企圖擾亂警方辦案方向，相當專業，不排除背後有犯罪集團操刀指揮，竊賊原有意以10萬賣出，然而，因該神尊為全台唯一一尊，且辨識度相當高，導致脫手不易。

同時，警方經過濾比對監視影像鎖定涉案車輛，在不眠不休追緝下，分析掌握2名楊姓及陳姓男子等3名竊嫌身分，昨兵分多路在台中及高雄分別拘提到案，更順利找回失竊的「卯兔星君」神尊金身。

得知「卯兔星君」神像尋回後，陳啟村相當開心、鬆了一口氣，他說，自己剛好屬兔，年少時特地雕刻這尊「卯兔星君」，因此該神像對自己有特別的意義，經檢視雖椅背遭鋸、帽冠掉落，幸神尊主體完好，屬可修復範圍。

陳啟村提到，感謝文化部在事發後允諾協助修復，更感謝南市府與麻豆警方短短10幾天火速破案，將損害降至最低。下營九龍太子宮主委吳金燕則開心高喊「總算找到祢了！」，神尊失竊當下自己吃不好也睡不好，還因此跌倒，不過好在總算把神尊找回來了。