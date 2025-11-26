全台唯一「卯兔星君」神尊遭竊 警12天破案逮3嫌廟方感動迎神尊

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導

台南下營九龍太子宮供奉全台唯一的「卯兔星君」神像，由人間國寶雕刻大師陳啟村雕刻而成，孰料，14日神像遭3名竊賊偷走，警方獲報組成專案小組，昨逮獲3名涉案人，順利找回「卯兔星君」神尊，廟方人員開心高喊「總算找到祢了！」，今下午也前往分局迎回神像。

下營九龍太子宮近期正在新建宮廟廳舍，預計明年可望落成搬入新宮廟，但沒想到廟內神像卻遭宵小覬覦，其中，廟內供奉的「卯兔星君」神像不僅是全台唯一一尊，神尊更是由人間國寶雕刻大師陳啟村親手設計雕刻，市價約600萬，而該神尊不僅具有宗教信仰，更擁有文化藝術價值。

據了解，3名竊賊不僅早有預謀，且疑似場勘多次，14日凌晨3點多前往下營九龍太子宮行竊，自廚房潛入後雖毫不猶豫直奔鎖定「卯兔星君」神尊，作案過程不到3分鐘，但因警報系統大響，竊賊無法從從容容游刃有餘，只能匆匆忙忙連滾帶爬逃走，神尊帽冠也被撞到掉落遺留在現場，廟方人員發現後趕緊報警。

警方接獲報案隨即組成專案小組，但3名竊賊逃逸過程中不斷製造斷點，更分散逃跑，企圖擾亂警方辦案方向，相當專業，不排除背後有犯罪集團操刀指揮，竊賊原有意以10萬賣出，然而，因該神尊為全台唯一一尊，且辨識度相當高，導致脫手不易。

同時，警方經過濾比對監視影像鎖定涉案車輛，在不眠不休追緝下，分析掌握2名楊姓及陳姓男子等3名竊嫌身分，昨兵分多路在台中及高雄分別拘提到案，更順利找回失竊的「卯兔星君」神尊金身。

得知「卯兔星君」神像尋回後，陳啟村相當開心、鬆了一口氣，他說，自己剛好屬兔，年少時特地雕刻這尊「卯兔星君」，因此該神像對自己有特別的意義，經檢視雖椅背遭鋸、帽冠掉落，幸神尊主體完好，屬可修復範圍。

陳啟村提到，感謝文化部在事發後允諾協助修復，更感謝南市府與麻豆警方短短10幾天火速破案，將損害降至最低。下營九龍太子宮主委吳金燕則開心高喊「總算找到祢了！」，神尊失竊當下自己吃不好也睡不好，還因此跌倒，不過好在總算把神尊找回來了。

麻豆警分局長洪國哲強調，地方宗教信仰具有安定人心的力量，為此專案小組同仁放棄休假、日以繼月，除逮捕全部竊嫌外，更能順利尋回神尊金身，得以慰藉鄉親心靈，也回饋市民對警察的支持。

下營九龍太子宮「卯兔星君」神像遭竊14天，總算順利尋回。記者萬于甄／攝影
下營九龍太子宮「卯兔星君」神像遭竊14天，總算順利尋回。記者萬于甄／攝影
台南下營九龍太子宮供奉全台唯一的「卯兔星君」神像14日遭3名竊賊偷走，警方獲報組成專案小組，昨逮獲3名涉案人，順利找回「卯兔星君」神尊。記者萬于甄／攝影
台南下營九龍太子宮供奉全台唯一的「卯兔星君」神像14日遭3名竊賊偷走，警方獲報組成專案小組，昨逮獲3名涉案人，順利找回「卯兔星君」神尊。記者萬于甄／攝影
下營九龍太子宮「卯兔星君」神像遭竊順利尋回，廟方主委吳金燕、人間國寶雕刻大師陳啟村及南市府民政局長姜淋煌等人今下午也前往分局關心，並由廟方人員迎回神像。記者萬于甄／攝影
下營九龍太子宮「卯兔星君」神像遭竊順利尋回，廟方主委吳金燕、人間國寶雕刻大師陳啟村及南市府民政局長姜淋煌等人今下午也前往分局關心，並由廟方人員迎回神像。記者萬于甄／攝影
下營九龍太子宮廟方人員迎回「卯兔星君」神像，後續也將啟動神尊修復工作。記者萬于甄／攝影
下營九龍太子宮廟方人員迎回「卯兔星君」神像，後續也將啟動神尊修復工作。記者萬于甄／攝影

