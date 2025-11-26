老翁迷途50公里深夜徘徊楊梅台1線 員警暖心送他返家

快訊

老翁居住在新北市中和區，不知何原因竟一路騎了約50公里至楊梅區。圖：讀者提供

桃園市11月24日晚間23時許，一名82歲蘇姓老翁獨自於楊梅區台1線騎乘腳踏車，民眾見狀擔心老翁發生危險便向警方報案協助，楊梅警分局楊梅派出所警員侯冠毅、陳昕慈接獲通報後，隨即於楊梅區中山路與武營街口發現老翁，後續經過警方的協助順利平安返家。

S 77529140 0
考量夜晚氣溫驟降，員警遂先行將老翁帶返派出所內休息並提供飲水圖：讀者提供

經過警方了解，老翁居住在新北市中和區，24日約莫下午時間獨自外出至土城區辦事，但不知何原因竟一路騎了約50公里至楊梅區，而後才遭民眾發現並報案。員警到場察覺老翁神情略顯緊張，立即安撫情緒並耐心詢問其身分資料及外出目的，同時確認有無受傷或身體不適情況。

考量夜晚氣溫驟降，員警遂先行將老翁帶返派出所內休息並提供飲水，期間持續與其交談逐步釐清其家屬聯繫方式，便立即通知其家人前來接回。家屬到場表示，知道老翁騎腳踏車外出，原以為只是到住家附近，沒想到竟然騎到桃園，而對於員警的細心照護與積極協助深表感謝，亦對警方迅速處置、避免意外發生表示肯定。

楊梅分局表示，員警在日常勤務中秉持「同理心」與「為民服務」精神，於第一時間即主動伸援，使迷途者得以及時返家，充分彰顯警察維護公共安全與守護市民的用心。分局將持續落實社區治安維護，提供民眾最即時、最安心的協助，打造更安全、溫暖的生活環境。

