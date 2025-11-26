濃煙竄升！消防2部滅火機器人出動 嘉市環保用地自燃火警控制中

快訊

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

今天下午1時43分，嘉義市環保局所屬環保用地彈簧床暫置區疑因天氣因素自燃起火，濃煙竄升。市府消防局獲報後除派遣消防與灑水車到場灌救，並出動2部滅火機器人投入救災，環保局則以怪手開挖消防通道阻隔火源，目前持續射水降溫，火勢已獲控制。

環保局表示，現場煙流朝東側飄散，經微型感測器監測顯示，火警濃煙對周遭空氣品質造成影響，提醒鄰近及下風處民眾暫時緊閉門窗、外出配戴口罩，避免久留戶外以降低呼吸道與眼睛不適。環保局持續監控環境品質，起火原因將待火勢撲滅後調查釐清。

環保局說明，該環保用地平時採門禁控管，由保全24小時巡視，園區廢棄物亦分區管理，今日中午12時30分巡查時並無異常，將持續掌握現場狀況並依調查結果研議防範措施。

嘉義市環保局所屬環保用地彈簧床暫置區疑因天氣因素自燃起火，消防局獲報後除派遣消防與灑水車到場灌救，並出動2部滅火機器人投入救災。記者李宗祐／翻攝
嘉義市環保局所屬環保用地彈簧床暫置區疑因天氣因素自燃起火，消防局獲報後除派遣消防與灑水車到場灌救，並出動2部滅火機器人投入救災。記者李宗祐／翻攝
嘉義市環保局所屬環保用地彈簧床暫置區疑因天氣因素自燃起火，濃煙明顯。記者李宗祐／翻攝
嘉義市環保局所屬環保用地彈簧床暫置區疑因天氣因素自燃起火，濃煙明顯。記者李宗祐／翻攝

環保局 廢棄物

