快訊

北市飯店欠款700餘萬 惡煞「每周2次」砸蛋討債5人遭逮

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

台北市某飯店積欠裝潢設計費700餘萬元，日前接連遭人撒冥紙、丟雞蛋討債，警方介入鎖定潘姓男子等5人涉案，近日將5人拘捕到案，詢後依恐嚇等罪嫌送辦，檢方訊後令潘男5萬元交保，其餘請回、限制住居，擴大清查中。

警方調查，被害飯店位於台北市大同區，平時有眾多外國遊客入住，年約50歲潘男等人今年8月19日至9月13日間，大約每周2次、每次派2至5人前往該飯店外，稱飯店負責人欠債不還，撒冥紙、丟雞蛋並持大聲公喊話討債，還在飯店路邊、櫃台、辦公室等處發送傳單，造成現場人員困擾恐懼，也吸引路人圍觀。

轄區大同分局警方獲報展開蒐證，鎖定潘男等人身分後，11月13日循線將潘男等5人全數拘提到案，查扣手機、本票影本等證物，詢後依恐嚇、恐嚇取財、違反組織犯罪條例等罪嫌送辦，士林地檢署檢察官複訊後令潘男5萬元交保，其餘4人請回、限制住居。

據悉，該飯店積欠裝潢設計費700餘萬元，包商追討未果，輾轉由潘男等人前往飯店追債；潘男到案後自稱經營娃娃機台維生，對於受何人指使追債等，含糊其詞，不願清楚交代，警方正持續清查背後指使者及共犯。

潘男等人在飯店外撒冥紙、丟雞蛋並持大聲公喊話討債，還在飯店路邊、櫃台、辦公室等處發送傳單。圖/讀者提供
潘男等人在飯店外撒冥紙、丟雞蛋並持大聲公喊話討債,還在飯店路邊、櫃台、辦公室等處發送傳單。圖/讀者提供
潘男等人在飯店外撒冥紙、丟雞蛋並持大聲公喊話討債，還在飯店路邊、櫃台、辦公室等處發送傳單。圖/讀者提供
潘男等人在飯店外撒冥紙、丟雞蛋並持大聲公喊話討債，還在飯店路邊、櫃台、辦公室等處發送傳單。圖/讀者提供

飯店 恐嚇 討債

