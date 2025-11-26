快訊

「台灣有事」惡化中日關係 高市：透過對話建立良好關係「是我的責任」

天氣轉涼…信義區女生清一色「三件套」 網認證：80%都穿這樣

台積電向智財法院聲請定暫時狀態處分 禁羅唯仁與英特爾有進一步動作

聽新聞
0:00 / 0:00

影／山區失蹤6天！搜救百人翻山越嶺 士兵比讚報平安

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

陸軍十軍團586裝甲旅江姓士兵，21日攀登台中八唐縱走失聯6天，軍方請求出動消防、民團、林保署共百餘人次，今天上午利用哨音及空拍機，在松鶴二溪上游溪谷被尋獲，從影像來看，士兵全身上下無外傷，尋獲救時，甚至對空拍機比出大拇指報平安，目前搜救人員持續下切溪谷設法接近中。

台中市消防局指出，自11月22日起針對江姓士兵在蝶夢八唐山域事故案件，根據失蹤者原定路線於唐麻丹山、蝴蝶谷及八唐稜線等熱區範圍搜索，於今天（搜索日第5日）約上午9時50分左右，由搜救人員（第三組國軍）於南松鶴山附近溪谷發現失蹤者。

搜救人員指出，於步道行走時，一度聽到求救聲及哨音，循線接近後以呼聲確認求救者，確認就是失蹤多日的江姓士兵，再經空拍機接近攝江先生畫面目視尚無大礙，目前持續下切溪谷設法接近中。

據了解，江姓士兵11月21日當天，江男騎機車到松鶴端登山口，早上7時26分起登，中午12時52分留下的座標位置，當天下午4時33分登頂，其間花了約9小時後返程，但晚上7時11分傳訊息給女友說剩1公里就下山，後來就完全失聯無法聯絡上他。

是第一次前往攀登八唐路線，山友表示，八唐縱走是台灣中部谷關地區，經典且具挑戰性的中級山縱走路線，串聯谷關七雄之首的八仙山與最末的唐麻丹山，全長約15公里，總爬升與下降高度接近2000公尺，地形起伏劇烈，走完單日需10至12小時，對體能和意志要求極高。

陸軍十軍團586裝甲旅江姓士兵，21日攀登台中八唐縱走失聯6天，目前搜救人員持續下切溪谷設法接近中。圖／民眾提供
陸軍十軍團586裝甲旅江姓士兵，21日攀登台中八唐縱走失聯6天，目前搜救人員持續下切溪谷設法接近中。圖／民眾提供
陸軍十軍團586裝甲旅江姓士兵，21日攀登台中八唐縱走失聯6天，目前搜救人員持續下切溪谷設法接近中。圖／民眾提供
陸軍十軍團586裝甲旅江姓士兵，21日攀登台中八唐縱走失聯6天，目前搜救人員持續下切溪谷設法接近中。圖／民眾提供

空拍機 失蹤 救人

延伸閱讀

失聯6天奇蹟！台中八唐縱走士兵毫髮無傷被尋獲 比大拇指報平安

影／台中男基隆失踪監視器查出墜田寮河 連夜搜救中

藍委批編現比誤導 盼顧立雄促卓揆加薪

福建艦官兵被子用阻燃材料 平鋪牀上不必疊豆腐

相關新聞

影／台北女疑凌晨路況不熟 金山磺港漁港汽車墜海喪命

60多歲住台北市陳姓女子24日凌晨開車到新北市金山區訪友，途中疑夜間視線不良、路況不熟，在金山區磺港漁港墜海，被救出後送...

北市飯店欠款700餘萬 惡煞「每周2次」砸蛋討債5人遭逮

台北市某飯店積欠裝潢設計費700餘萬元，日前接連遭人撒冥紙、丟雞蛋討債，警方介入鎖定潘姓男子等5人涉案，近日將5人拘捕到...

台中東區驚傳墜樓 67歲翁自9樓掉落送醫搶救中

台中市東區自由路1處社區今下午2點多驚傳有住戶墜樓，1名60多歲老翁疑自9樓掉落，經消防緊急送醫搶救中；台中第三分局獲報...

影／山區失蹤6天！搜救百人翻山越嶺 士兵比讚報平安

陸軍十軍團586裝甲旅江姓士兵，21日攀登台中八唐縱走失聯6天，軍方請求出動消防、民團、林保署共百餘人次，今天上午利用哨...

影／婦人登北大武山跌倒 疑腳踝骨折搭直升機下山

屏東縣政府消防局昨25日下午近2時接獲報案，一行3名登山客1女2男，56歲羅女在北大武山步道約6公里處跌倒後右腳踝疑似骨...

肢體無力呼吸喘…女山友攀南湖大山嚴重高山症 黑鷹救下山

57歲李姓女山友隨隊攀登南湖大山，出現高山症肺水腫反應，肢體無力且呼吸急促，情況緊急。空勤花蓮駐地黑鷹直升機今早出動，將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。