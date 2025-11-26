影／山區失蹤6天！搜救百人翻山越嶺 士兵比讚報平安

陸軍十軍團586裝甲旅江姓士兵，21日攀登台中八唐縱走失聯6天，軍方請求出動消防、民團、林保署共百餘人次，今天上午利用哨音及空拍機，在松鶴二溪上游溪谷被尋獲，從影像來看，士兵全身上下無外傷，尋獲救時，甚至對空拍機比出大拇指報平安，目前搜救人員持續下切溪谷設法接近中。

台中市消防局指出，自11月22日起針對江姓士兵在蝶夢八唐山域事故案件，根據失蹤者原定路線於唐麻丹山、蝴蝶谷及八唐稜線等熱區範圍搜索，於今天（搜索日第5日）約上午9時50分左右，由搜救人員（第三組國軍）於南松鶴山附近溪谷發現失蹤者。

搜救人員指出，於步道行走時，一度聽到求救聲及哨音，循線接近後以呼聲確認求救者，確認就是失蹤多日的江姓士兵，再經空拍機接近攝江先生畫面目視尚無大礙，目前持續下切溪谷設法接近中。

據了解，江姓士兵11月21日當天，江男騎機車到松鶴端登山口，早上7時26分起登，中午12時52分留下的座標位置，當天下午4時33分登頂，其間花了約9小時後返程，但晚上7時11分傳訊息給女友說剩1公里就下山，後來就完全失聯無法聯絡上他。