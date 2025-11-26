台鐵區間車爆鋰電池自燃煙霧瀰漫 立委促強化鋰電池管理

快訊

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

台鐵 2122 次區間車今晨在栗林站發生疑似行動電源鋰電池自燃，車廂一度煙霧瀰漫，旅客驚慌。立委游顥在立院質詢，認為交通部與台鐵未能及時對外說明，鋰電池事故風險升高，必須立即檢討，並比照國際運輸規範建立一致標準。

台鐵今晨通報，2122 次區間車行經台中市栗林站時，一名旅客攜帶的行動電源疑似自燃，造成車廂煙霧迅速擴散。車長與路警第一時間以車頭與車尾的滅火器撲滅火勢，台鐵表示，現場 7 分鐘內完成旅客疏散，並安排改搭 2124 次列車，相關後續理賠將依乘客保險規定辦理。

游顥說，鋰電池普及但風險同步增加，台鐵與交通部迄今未提出清楚資訊，讓民眾對公共運輸安全感到不安。他要求交通部提供過去五年台鐵、高鐵、公路客運中鋰電池相關事故統計，並檢視是否已比照 ICAO 等國際運輸安全規範，建立跨部會一致標準。

游顥強調，鋰電池火災特性與一般火警不同，若以錯誤方式處理恐造成更大危險，乘務員訓練必須全面檢視與更新，不能讓第一線人員在特殊火災中無所適從。

交通部次長伍勝園回應，今年已召開會議研議行動電源安全管理，將要求台鐵全面盤點滅火與應變設備，事故統計及國際規範將整理後提供立委。他並表示，後續將依專家建議強化鋰電池事故滅火方式與乘務員訓練，避免類似事故擴大。

台鐵總經理馮輝昇指出，除提升員工應變能力外，也將加強旅客宣導三原則，包括使用合格行動電源、勿邊充邊用、勿放在視線外的包內，同時評估增設鋰電池滅火毯、防火筒等多元設備，以提升車廂整體防護能力。

台鐵2122次自彰化開往后里的區間車，今天清晨6點53分，列車進站潭子栗林車站時，車廂突然一片煙霧，原來是女乘客的背包不明起火，幸好列車長火速用滅火器撲滅。讀者提供
