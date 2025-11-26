消防科研成果躍國際舞台 全年獲12金5銀1特別獎

台灣消防科技創新創歷年最佳成績，消防署今天表示，訓練中心消防科技研發辦公室代表參加6項國際指標性發明競賽，共獲得12金、5銀及1項大會特別獎，有效提升國家防災能量。

內政部消防署上午發布新聞稿表示，為持續推動消防科技創新，今年由訓練中心消防科技研發辦公室統籌，代表台灣參加亞洲、歐洲及北美洲6項國際指標性發明競賽，其中多項賽事具有國際發明組織聯盟（IFIA）認證，廣受全球專業研發機構及產學團隊重視。

參加賽事包括，新加坡國際發明展（獲2面銀牌）、韓國WiC世界創新發明大賽（3面金牌、1面銀牌、1項大會特別獎）、美國AII達文西國際發明展（2面金牌）、賽普勒斯國際發明展（3面金牌）、第19屆波蘭國際發明競賽（2面金牌）及2025 IIIC國際創新發明競賽（2面金牌、2面銀牌）等。

消防署說，參與的6項競賽，累計獲得金牌12面、銀牌5面及大會特別獎1項，創下歷年最佳成績，也展現台灣消防科研能量已達國際水準。

其中，韓國WiC世界創新發明大賽最具代表性，消防署以「火場救援拖運墊」、「火鳳攻擊包」、「室內電動車滅火系統」及「半身固定搬運背板」等4項成果參賽，榮獲3金1銀，更以「火鳳攻擊包」摘下大會最高榮譽 Special Award 特別獎，象徵台灣消防科研成果首次獲得國際最高評審肯定。

消防署長蕭煥章表示，國內消防科研不僅獲得國際獎項肯定，更重要的是逐步將研發成果導入實務應用，讓第一線消防人員以更安全、更有效率的方式執行救災任務。

蕭煥章說，消防署將持續推動技術測試、標準化與跨域合作，並透過「鳳凰盃消防領域發明設計競賽」等平台培育創新能量，打造從研發到商品化的完整推動鏈結。

他強調，消防科研的使命不是得獎，而是保護生命。「每一面獎牌，都代表著消防現場的一項問題被重新解決」，未來消防署將以「高效能救災、低負擔裝備、綠色永續研發」為核心方向，持續提升國家防災能量，讓台灣消防研發在全球防災舞台持續發光。