快訊

台鐵近3年攻擊事件暴增2.5倍 立委提修法「妨礙執勤關5年、罰千萬」

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

嘉義東石海域驚傳漁船擱淺 安檢所聯手漁民冒險救援

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導

嘉義縣東石海域近期海象不佳，昨天下午傳出漁船擱淺意外，「福良號」卡在紅燈塔外海域動彈不得，海巡署第四岸巡隊東石安檢所透過監視系統發現異狀，副所長協調民間友好漁民投入救援，搭乘救援艇前往事發地，成功將受困漁民帶回岸上，由家人帶回照顧。

第四岸巡隊指出，東石安檢所人員監看港區監視系統，發現有一艘漁船動彈不得，疑似擱淺無法移動，通報守望哨執勤人員同步監控，初判船上人員無立即危險，因海象不佳，東石安檢所副所長主動協調民間經驗豐富的漁民投入救援，乘坐救援艇出海至事發海域。

東石安檢所100P救援艇在下午2時59分抵達漁船受困地點，接駁受困漁民，將他載返東石安檢所。第四岸巡隊表示，漁民上岸後檢查無明顯外傷，由家屬帶回照顧，擱淺的「福良號」，將待天候與海象改善，由民間協力拖返港區，海巡隊將持續注意動態。

第四岸巡隊表示，近期海象多變，將加強海域巡防，最短時間救援受困船筏，維護海上人命與財產安全。民眾可利用「Go Ocean海域遊憩風險資訊平台」或APP查詢，掌握全台海域風速、浪況及危險警示，避開高風險時段與區域，如遇緊急狀況可撥打118通報。

嘉義縣東石海域昨天下午驚傳一艘漁船擱淺，安檢所聯手漁民冒險救援。圖／第四岸巡隊提供
嘉義縣東石海域昨天下午驚傳一艘漁船擱淺，安檢所聯手漁民冒險救援。圖／第四岸巡隊提供
嘉義縣東石海域昨天下午驚傳一艘漁船擱淺，安檢所聯手漁民冒險救援。圖／第四岸巡隊提供
嘉義縣東石海域昨天下午驚傳一艘漁船擱淺，安檢所聯手漁民冒險救援。圖／第四岸巡隊提供
嘉義縣東石海域昨天下午驚傳一艘漁船擱淺，安檢所聯手漁民冒險救援。圖／第四岸巡隊提供
嘉義縣東石海域昨天下午驚傳一艘漁船擱淺，安檢所聯手漁民冒險救援。圖／第四岸巡隊提供

東石 安檢 漁民

延伸閱讀

嘉義孕婦陣痛胎頭露出 消防梯間緊急接生母子平安

「台灣祭」回歸東京夜市風 嘉義阿潘老師咖哩酥首亮相熱賣

東北季風吹野生烏魚群報到 嘉義東石漁民捕獲2百尾宣告烏魚季開跑

珍稀保育鳥藍腹鷴現身低海拔嘉義蘭潭後山步道 校長驚喜巧遇

相關新聞

影／國籍漁船違規使用章魚籠滿載約500個 海巡：移送裁處

海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部昨透過科技監控設備執勤時，發現國籍「新00號」漁船於近岸海域疑似違規作業，立即通報第十海...

影／婦人登北大武山跌倒 疑腳踝骨折搭直升機下山

屏東縣政府消防局昨25日下午近2時接獲報案，一行3名登山客1女2男，56歲羅女在北大武山步道約6公里處跌倒後右腳踝疑似骨...

嘉義東石海域驚傳漁船擱淺 安檢所聯手漁民冒險救援

嘉義縣東石海域近期海象不佳，昨天下午傳出漁船擱淺意外，「福良號」卡在紅燈塔外海域動彈不得，海巡署第四岸巡隊東石安檢所透過...

肢體無力呼吸喘…女山友攀南湖大山嚴重高山症 黑鷹救下山

57歲李姓女山友隨隊攀登南湖大山，出現高山症肺水腫反應，肢體無力且呼吸急促，情況緊急。空勤花蓮駐地黑鷹直升機今早出動，將...

失聯6天奇蹟！台中八唐縱走士兵毫髮無傷被尋獲 比大拇指報平安

陸軍十軍團586裝甲旅江姓士兵，21日攀登台中八唐縱走失聯6天，他曾在當天下山前夕傳訊女友「只剩1公里」即失聯，軍方請求...

影／高雄婦走過斑馬線遭撞飛 闖紅燈同有肇責

高雄李姓婦人昨晚走行人穿越道過馬路，不料遭多元計程車撞上，頭部受傷送醫幸無生命危險。不過，警方調查，她疑闖紅燈過馬路也有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。