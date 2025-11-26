嘉義東石海域驚傳漁船擱淺 安檢所聯手漁民冒險救援
嘉義縣東石海域近期海象不佳，昨天下午傳出漁船擱淺意外，「福良號」卡在紅燈塔外海域動彈不得，海巡署第四岸巡隊東石安檢所透過監視系統發現異狀，副所長協調民間友好漁民投入救援，搭乘救援艇前往事發地，成功將受困漁民帶回岸上，由家人帶回照顧。
第四岸巡隊指出，東石安檢所人員監看港區監視系統，發現有一艘漁船動彈不得，疑似擱淺無法移動，通報守望哨執勤人員同步監控，初判船上人員無立即危險，因海象不佳，東石安檢所副所長主動協調民間經驗豐富的漁民投入救援，乘坐救援艇出海至事發海域。
東石安檢所100P救援艇在下午2時59分抵達漁船受困地點，接駁受困漁民，將他載返東石安檢所。第四岸巡隊表示，漁民上岸後檢查無明顯外傷，由家屬帶回照顧，擱淺的「福良號」，將待天候與海象改善，由民間協力拖返港區，海巡隊將持續注意動態。
第四岸巡隊表示，近期海象多變，將加強海域巡防，最短時間救援受困船筏，維護海上人命與財產安全。民眾可利用「Go Ocean海域遊憩風險資訊平台」或APP查詢，掌握全台海域風速、浪況及危險警示，避開高風險時段與區域，如遇緊急狀況可撥打118通報。
