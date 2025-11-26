影／婦人登北大武山跌倒 疑腳踝骨折搭直升機下山

屏東縣政府消防局昨25日下午近2時接獲報案，一行3名登山客1女2男，56歲羅女在北大武山步道約6公里處跌倒後右腳踝疑似骨折受傷，雖然意識清楚但無法行走，消防局獲報後趕赴現場，將羅女先背負到檜谷山莊，確認傷勢無法行走，向消防署申請直升機吊掛，今天上午搭直升機吊掛下山，送到屏東榮總就醫。

屏東縣消防局指出，25日接獲報案後，派遣泰武、來義及特搜大隊等單位共4車8人前往，並同步通知大武山檜谷山莊人員協助，由檜谷山莊人員先行抵達傷者位置，協助以臀坐方式緩慢移動，晚間7時31分，救難人員與傷者接觸後確認右腳踝骨折情形，並將傷者背負至檜谷山莊。消防局晚間向消防署提出直升機吊掛申請。

今天清晨7時43分直升機從高雄機場起飛，8時19分完成吊掛作業，8時28分，直升機降落特搜大隊停機坪，傷者由長治分隊救護車後送至屏東榮民總醫院接受治療。