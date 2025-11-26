肢體無力呼吸喘…女山友攀南湖大山嚴重高山症 黑鷹救下山

57歲李姓女山友隨隊攀登南湖大山，出現高山症肺水腫反應，肢體無力且呼吸急促，情況緊急。空勤花蓮駐地黑鷹直升機今早出動，將李女載送下山，由救護車轉診就醫。

空勤花蓮駐地第一大隊第三隊表示，昨晚接獲總隊勤務指揮中心通知，南湖大山山屋有一名李姓女山友，在攀登南湖大山東南峰下峰走溪谷時，出現嚴重的高山症肺水腫反應，肢體沒有力氣，呼吸也很喘，已在山屋加壓艙治療，情況相當緊急。