肢體無力呼吸喘…女山友攀南湖大山嚴重高山症 黑鷹救下山

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

57歲李姓女山友隨隊攀登南湖大山，出現高山症肺水腫反應，肢體無力且呼吸急促，情況緊急。空勤花蓮駐地黑鷹直升機今早出動，將李女載送下山，由救護車轉診就醫。

空勤花蓮駐地第一大隊第三隊表示，昨晚接獲總隊勤務指揮中心通知，南湖大山山屋有一名李姓女山友，在攀登南湖大山東南峰下峰走溪谷時，出現嚴重的高山症肺水腫反應，肢體沒有力氣，呼吸也很喘，已在山屋加壓艙治療，情況相當緊急。

空勤花蓮駐地編號 NA-711黑鷹直升機今天清晨6時50分出動，經高低空偵查及馬力檢查後，上午7時15分在南湖山屋前方空地降落，由共勤的消防署特搜隊小隊長張力家及隊員許哲仁，將患者攙扶上機，返程途中持續供氧並確認血氧濃度，上午7時48分在德興棒球場附近空地落地，由花蓮縣消防局安排救護車轉診送醫。

李姓女山友（右2）攀登南湖大山出現嚴重高山症肺水腫反應，今天由空勤黑鷹直升機救援下山送醫。圖／空勤花蓮駐地提供
李姓女山友（右2）攀登南湖大山出現嚴重高山症肺水腫反應，今天由空勤黑鷹直升機救援下山送醫。圖／空勤花蓮駐地提供
李姓女山友（右）攀登南湖大山出現嚴重高山症肺水腫反應，今天由空勤黑鷹直升機救援下山送醫。圖／空勤花蓮駐地提供
李姓女山友（右）攀登南湖大山出現嚴重高山症肺水腫反應，今天由空勤黑鷹直升機救援下山送醫。圖／空勤花蓮駐地提供
李姓女山友（右）攀登南湖大山出現嚴重高山症肺水腫反應，今天由空勤黑鷹直升機救援下山送醫。圖／空勤花蓮駐地提供
李姓女山友（右）攀登南湖大山出現嚴重高山症肺水腫反應，今天由空勤黑鷹直升機救援下山送醫。圖／空勤花蓮駐地提供

花蓮 黑鷹直升機 山友

