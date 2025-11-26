聽新聞
0:00 / 0:00
肢體無力呼吸喘…女山友攀南湖大山嚴重高山症 黑鷹救下山
57歲李姓女山友隨隊攀登南湖大山，出現高山症肺水腫反應，肢體無力且呼吸急促，情況緊急。空勤花蓮駐地黑鷹直升機今早出動，將李女載送下山，由救護車轉診就醫。
空勤花蓮駐地第一大隊第三隊表示，昨晚接獲總隊勤務指揮中心通知，南湖大山山屋有一名李姓女山友，在攀登南湖大山東南峰下峰走溪谷時，出現嚴重的高山症肺水腫反應，肢體沒有力氣，呼吸也很喘，已在山屋加壓艙治療，情況相當緊急。
空勤花蓮駐地編號 NA-711黑鷹直升機今天清晨6時50分出動，經高低空偵查及馬力檢查後，上午7時15分在南湖山屋前方空地降落，由共勤的消防署特搜隊小隊長張力家及隊員許哲仁，將患者攙扶上機，返程途中持續供氧並確認血氧濃度，上午7時48分在德興棒球場附近空地落地，由花蓮縣消防局安排救護車轉診送醫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言