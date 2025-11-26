快訊

台鐵近3年攻擊事件暴增2.5倍 立委提修法「妨礙執勤關5年、罰千萬」

台幣太便宜！《經濟學人》警告的「台灣病」有道理嗎？

獨／排隊級酸菜魚又少一間！台北東區「吾二酸菜魚」低調熄燈了

聽新聞
0:00 / 0:00

失聯6天奇蹟！台中八唐縱走士兵毫髮無傷被尋獲 比大拇指報平安

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導

陸軍十軍團586裝甲旅江姓士兵，21日攀登台中八唐縱走失聯6天，他曾在當天下山前夕傳訊女友「只剩1公里」即失聯，軍方請求出動消防、民團、林保署共百餘人次，今天上午在松鶴二溪上游溪谷尋獲，奇蹟式無外傷，尋獲時甚至比出大拇指報平安。

據了解，江姓士兵是第一次前往攀登八唐路線，山友表示，八唐縱走是台灣中部谷關地區，經典且具挑戰性的中級山縱走路線，串聯谷關七雄之首的八仙山與最末的唐麻丹山。全長約15公里，總爬升與下降高度接近2000公尺，地形起伏劇烈，走完單日需10至12小時，對體能和意志要求極高。

11月21日當天，江男騎機車到松鶴端登山口，早上7時26分起登，中午12時52分留下的座標位置，當天下午4時33分登頂，其間花了約9小時後返程，但晚上7時11分傳訊息給女友說剩1公里就下山，後來就完全失聯無法聯絡上他。

第二消防局救難大隊谷關分隊晚間還在臉書留言，「爬八唐縱走路線的山友，有見到江先生或是有相關任何訊息，煩請提供協助…」。

江姓士兵失聯6天，今天終在松鶴二溪上游溪谷被救難人員尋獲，江姓士兵其至身體無外傷奇蹟存活，找到人時他還比出大拇指報平安，目前消防局不排除申請空勤直升機支援。

陸軍十軍團586裝甲旅江姓士兵，21日攀登台中八唐縱走失聯前最後身影。圖／翻攝自台中市消防局第二救災救護大隊谷關分隊臉書
陸軍十軍團586裝甲旅江姓士兵，21日攀登台中八唐縱走失聯前最後身影。圖／翻攝自台中市消防局第二救災救護大隊谷關分隊臉書
陸軍十軍團586裝甲旅江姓士兵，21日攀登台中八唐縱走失聯前最後身影。圖／翻攝自台中市消防局第二救災救護大隊谷關分隊臉書
陸軍十軍團586裝甲旅江姓士兵，21日攀登台中八唐縱走失聯前最後身影。圖／翻攝自台中市消防局第二救災救護大隊谷關分隊臉書
陸軍十軍團586裝甲旅江姓士兵，21日攀登台中八唐縱走失聯前最後身影。圖／翻攝自台中市消防局第二救災救護大隊谷關分隊臉書
陸軍十軍團586裝甲旅江姓士兵，21日攀登台中八唐縱走失聯前最後身影。圖／翻攝自台中市消防局第二救災救護大隊谷關分隊臉書

失聯 谷關 山友

延伸閱讀

琅讀金句／陳傑憲：所有的事情都是最好的安排， 能在其中突破極限，不是奇蹟，靠的是信念！

全台海拔最高聖誕樹！ 2025「山谷燈光節」28米「雙聖誕樹」登場　谷關泡湯喔熊、梨山流星燈海一路亮到明年

藍委批編現比誤導 盼顧立雄促卓揆加薪

福建艦官兵被子用阻燃材料 平鋪牀上不必疊豆腐

相關新聞

影／國籍漁船違規使用章魚籠滿載約500個 海巡：移送裁處

海巡署第十一（馬祖）巡防區指揮部昨透過科技監控設備執勤時，發現國籍「新00號」漁船於近岸海域疑似違規作業，立即通報第十海...

影／婦人登北大武山跌倒 疑腳踝骨折搭直升機下山

屏東縣政府消防局昨25日下午近2時接獲報案，一行3名登山客1女2男，56歲羅女在北大武山步道約6公里處跌倒後右腳踝疑似骨...

嘉義東石海域驚傳漁船擱淺 安檢所聯手漁民冒險救援

嘉義縣東石海域近期海象不佳，昨天下午傳出漁船擱淺意外，「福良號」卡在紅燈塔外海域動彈不得，海巡署第四岸巡隊東石安檢所透過...

肢體無力呼吸喘…女山友攀南湖大山嚴重高山症 黑鷹救下山

57歲李姓女山友隨隊攀登南湖大山，出現高山症肺水腫反應，肢體無力且呼吸急促，情況緊急。空勤花蓮駐地黑鷹直升機今早出動，將...

失聯6天奇蹟！台中八唐縱走士兵毫髮無傷被尋獲 比大拇指報平安

陸軍十軍團586裝甲旅江姓士兵，21日攀登台中八唐縱走失聯6天，他曾在當天下山前夕傳訊女友「只剩1公里」即失聯，軍方請求...

影／高雄婦走過斑馬線遭撞飛 闖紅燈同有肇責

高雄李姓婦人昨晚走行人穿越道過馬路，不料遭多元計程車撞上，頭部受傷送醫幸無生命危險。不過，警方調查，她疑闖紅燈過馬路也有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。