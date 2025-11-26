失聯6天奇蹟！台中八唐縱走士兵毫髮無傷被尋獲 比大拇指報平安

陸軍十軍團586裝甲旅江姓士兵，21日攀登台中八唐縱走失聯6天，他曾在當天下山前夕傳訊女友「只剩1公里」即失聯，軍方請求出動消防、民團、林保署共百餘人次，今天上午在松鶴二溪上游溪谷尋獲，奇蹟式無外傷，尋獲時甚至比出大拇指報平安。

據了解，江姓士兵是第一次前往攀登八唐路線，山友表示，八唐縱走是台灣中部谷關地區，經典且具挑戰性的中級山縱走路線，串聯谷關七雄之首的八仙山與最末的唐麻丹山。全長約15公里，總爬升與下降高度接近2000公尺，地形起伏劇烈，走完單日需10至12小時，對體能和意志要求極高。

11月21日當天，江男騎機車到松鶴端登山口，早上7時26分起登，中午12時52分留下的座標位置，當天下午4時33分登頂，其間花了約9小時後返程，但晚上7時11分傳訊息給女友說剩1公里就下山，後來就完全失聯無法聯絡上他。

第二消防局救難大隊谷關分隊晚間還在臉書留言，「爬八唐縱走路線的山友，有見到江先生或是有相關任何訊息，煩請提供協助…」。