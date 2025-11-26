聽新聞
影／高雄婦走過斑馬線遭撞飛 闖紅燈同有肇責
高雄李姓婦人昨晚走行人穿越道過馬路，不料遭多元計程車撞上，頭部受傷送醫幸無生命危險。不過，警方調查，她疑闖紅燈過馬路也有肇責。
警方了解，昨晚7時40分許，李姓婦人（53歲）在高雄市三民區鼎中路與鼎貴路口，走行人穿越道過馬路，不巧，許姓男子（44歲）駕駛多元計程車沿鼎中路直行而來，李婦遭撞飛，倒地受傷。路人報案，將李婦送醫急救。李婦有輕微腦震盪現象，治療後無大礙。
警方到場處理車禍，對許男酒測，無酒精反應。警方調閱相關監錄系統畫面，發覺許姓男開車在近行人穿越道時，未禮讓行人先行通過，導致撞傷行人，違反道路交通管理處罰條例，可處罰7200元到3萬6000元罰鍰，吊扣駕駛執照1年。
不過，警方察覺，李婦疑闖紅燈過馬路，同違反道路交通管理處罰條例，可罰500元罰鍰，也有責任。確實肇因及肇責仍待交通大隊釐清。
警方呼籲，汽機車駕駛人，行經行人穿越道、路口或有行人通行之處時，務必「減速慢行、主動停讓」，行人也應遵守交通規則，依規定走在人行道或行人穿越道上，並遵守交通號誌，共同維護交通秩序與用路安全。
