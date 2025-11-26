嘉義孕婦陣痛胎頭露出 消防梯間緊急接生母子平安

嘉義市消防局昨晚接獲報案，有孕婦急產情形，救護人員抵達後發現產婦位於2樓，因陣痛加劇無法下樓，協助搬運就醫過程中發現胎頭露出，情況緊急，救護人員立即在樓梯間實施急產接生，順利迎接一名男嬰平安誕生。

市消防局係於昨天深夜10時許接獲報案，有名孕婦腹痛疑將分娩，即派第一大隊湖內分隊前往，救護人員到場後發現24歲產婦位在2樓，為第二胎，原預產期為12月，在進行協助搬運時，發現胎頭已露出，情況緊急，立即在梯間實施急產接生。

經救護人員迅速處置，順利產下一名男嬰，並立即進行擦乾、保暖及夾上臍帶夾等必要措施。產婦生命徵象穩定，救護人員協助其保暖並採屈膝半坐臥姿勢處置，隨後與新生兒一併安全搬運上救護車。送醫途中，救護人員持續監測母子生命徵象，另一名救護人員則專責照護新生兒。母子最終順利送抵嘉義聖馬爾定醫院，均無大礙。