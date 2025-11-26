81歲翁為領普發1萬元迷航9小時 從鹿港騎到彰化市倒路旁獲救

快訊

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

政府普發1萬元現金從本月24日起開放郵局臨櫃領取，彰化縣鹿港鎮81歲吳姓失智老翁當天上午9點，騎踏車興沖沖要到附近郵局領錢，卻因迷路，偏離到數公里外的彰化市區，繞行約9小時，到傍晚即因體力不支倒在路旁，被路人發現報案，才由員警護送返家。

彰化分局莿桐派出所表示，本月24日傍晚5點多，接獲民眾報案，稱彰化市環河街有一名騎乘腳踏車的老翁倒坐在路旁，且身體不適需要協助，立即調派警員黃翎郡、蕭廷勳趕赴現場，發現81歲的吳姓老翁滿頭大汗、氣喘吁吁，整個人因長時間消耗體力而癱坐在地上，神情相當疲憊，立刻上前關切狀況。

警方說，老翁是上午9時從鹿港住家欲騎乘腳踏車要到附近的郵局領取普發現金1萬元，卻因方向感不佳，且受失智症狀的影響，行走路線卻越騎越偏離郵局，竟騎到數公里外的彰化市區。

警方說，老翁一路在車流中繞行近9小時，終因體力逐漸透支，最終因過度疲勞而倒在路旁，幸好被熱心民眾即時發現並通報警方，員警見老翁虛弱無力，立即協助他休息並安撫情緒，確認其身體狀況無大礙後，載返派出所休息，並同步聯繫家屬到場。

家屬表示，老翁因患有失智症，且正焦急的在找尋他，當接獲警方通知後，才大大鬆了一口氣，並對警方協助表達深深感謝。

彰化警分局呼籲，家中若有長者或失智親友，千萬不可讓其獨自外出，且務必配戴聯絡資訊、使用防走失裝置，才能在第一時間掌握行蹤，防止憾事發生。

彰化縣鹿港鎮81歲吳姓失智老翁24日上午9點，騎踏車要到附近郵局領錢，卻因迷路偏離到數公里外的彰化市區，繞行約9小時，到傍晚即因體力不支倒在路旁，被路人發現報案，才由員警護送返家。圖／警方提供
