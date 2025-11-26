香港婦高雄饗食天堂消費突倒地 搶救3天後不治家屬哀痛不已
一名年約68歲張姓婦人23日晚間7時41分在夢時代購物中心內的饗食天堂消費時，當時與親人交談後倒地失去心跳，原以為她被異物噎住，但先由現場護理師急救時並未在口中發現食物，消防救護員後續接手施以心肺復甦術急救送醫治療，經過數天，醫院表示張婦於今清晨4點宣告不治，後續由前鎮派出所處理。
饗食天堂業者發出聲明指出，正全力了解相關狀況。現場同仁第一時間已依程序進行急救協助，並以顧客的安全與健康為最優先考量。待狀況釐清後，會再進一步向各界說明。
據悉，這名張姓婦人是香港遊客，和兒子與女友23日在饗食天堂用餐，其家人表示，婦人當時在與家人交談並未進食，還去上了廁所，但返座位後即出現身體不適，隨即倒地失去生命跡象。現場剛好有下班護理師協助進行CPR，並由消防局人員緊急送往醫院急救，醫護人員並未在其口中發現異物，初步排除噎食。
婦人送入加護病房後，情況未見好轉，經3天搶救，在今天清晨4時宣告不治，其兒子與女友凌晨已前往殯儀館完成筆錄，等待相驗後再見母親一面，因突發事件，原定旅遊行程被迫暫停，家屬情緒哀痛。
