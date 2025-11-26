快訊

中國最強連鎖「瑞幸咖啡」12月登台？現場施工照片曝光

廉世彬遭韓籍經紀人長期性騷擾求助身心科 台灣經紀人怒開嗆

經典賽／大谷宣布參戰「災難級消息」 韓媒憂慮：對日本是否該放棄

毒品通緝犯逃逸闖軌道「一路衝撞損壞設備」 台鐵將求償

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

基隆員警今凌晨1時許追捕一亮毒品通緝犯車料，不料該通緝犯竟將車輛開進台鐵軌道並一路衝撞台鐵設備，最後爆胎棄車逃逸，但仍被警方逮捕，目前基隆-七堵間一度採單線雙向行車，並在早上9時9分恢復雙線正常通車，台鐵表示，已緊急搶修設備中，並會向肇事駕駛求償。

基隆市警員今凌晨1時許追捕1輛毒品通緝犯車輛，未料該名通緝犯竟將車輛開進自三坑火車站附近平交道後，並沿著鐵軌行駛，一路還衝撞台鐵電務及工務設備，最後汽車爆胎後丟包在往基隆車站方向軌道上，駕駛隨即逃逸，最後遭警方逮捕。

台鐵公司表示，今凌晨2時44分基隆站通報，有一輛自小客車由文安里平交道進入鐵路路線(K0+926)往基隆站方向開，卡在東正線無法移動，公司立即通知鐵路警察及相關單位至現場處理，無人員受傷。

台鐵表示，基隆-七堵間以西正線單線雙向行車，於清晨4時51分將肇事車輛移至路線旁，由工、電單位針對路線設備受損進行搶修，因受影響路段（約300公尺）沿線護軌、扣件、號誌設備受損嚴重，為避免列車連鎖延誤擴大，基隆-七堵間截短12列次、停駛2列次，其餘列次以西正線維持正常運行。

台鐵表示，經台鐵公司工務及電務同仁全力搶修，今早9時09分號誌系統完成搶修，恢復雙線正常通車；該起事件影響台鐵設備受損和列車延誤，將會向肇事駕駛求償。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

一輛遭警方追捕汽車竟入侵台鐵，沿著鐵軌一路開車逃逸。圖／讀者提供
一輛遭警方追捕汽車竟入侵台鐵，沿著鐵軌一路開車逃逸。圖／讀者提供

台鐵 基隆 通緝

延伸閱讀

男拒警盤查開車闖鐵軌爆胎逃逸 警在車站抓到人車內有毒品

男子開車被警追逐！從平交道駛入鐵軌撞毀設備 基隆站今早列車延誤

影／台鐵基隆站一早事故大誤點學生段考哀號 汽車卡鐵道

毒品男拒檢汽車卡平交道基隆大誤點 台鐵：預計8時恢復正常通車

相關新聞

影／高雄婦走過斑馬線遭撞飛 闖紅燈同有肇責

高雄李姓婦人昨晚走行人穿越道過馬路，不料遭多元計程車撞上，頭部受傷送醫幸無生命危險。不過，警方調查，她疑闖紅燈過馬路也有...

嘉義孕婦陣痛胎頭露出 消防梯間緊急接生母子平安

嘉義市消防局昨晚接獲報案，有孕婦急產情形，救護人員抵達後發現產婦位於2樓，因陣痛加劇無法下樓，協助搬運就醫過程中發現胎頭...

81歲翁為領普發1萬元迷航9小時 從鹿港騎到彰化市倒路旁獲救

政府普發1萬元現金從本月24日起開放郵局臨櫃領取，彰化縣鹿港鎮81歲吳姓失智老翁當天上午9點，騎踏車興沖沖要到附近郵局領...

香港婦高雄饗食天堂消費突倒地 搶救3天後不治家屬哀痛不已

一名年約68歲張姓婦人23日晚間7時41分在夢時代購物中心內的饗食天堂消費時，當時與親人交談後倒地失去心跳，原以為她被異...

毒品通緝犯逃逸闖軌道「一路衝撞損壞設備」 台鐵將求償

基隆員警今凌晨1時許追捕一亮毒品通緝犯車料，不料該通緝犯竟將車輛開進台鐵軌道並一路衝撞台鐵設備，最後爆胎棄車逃逸，但仍被...

台鐵再傳行動電源自燃「座椅起火」 乘客緊急疏散列車延誤22分鐘

台鐵再傳旅客行動電源起火意外，今早一列區間車上有旅客攜帶的行動電源自燃，導致區間車座椅起火，車廂內瀰漫濃濃煙霧，列車上乘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。