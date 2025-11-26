聽新聞
台鐵再傳行動電源自燃「座椅起火」 乘客緊急疏散列車延誤22分鐘
台鐵再傳旅客行動電源起火意外，今早一列區間車上有旅客攜帶的行動電源自燃，導致區間車座椅起火，車廂內瀰漫濃濃煙霧，列車上乘客紛紛疏散、按下緊急按鈕通報，台鐵接獲後緊急疏散旅客，該列車延誤22分鐘。
今早一列區間車發生旅客攜帶行動電源起火事件，有車上旅客直擊並拍下影片上傳到到社群Threads，只見車廂內瀰漫濃煙霧，區間車座椅因行動電源自燃導致起火，旅客在苗栗站下車緊急疏散，由於行動電源放置旅客背包內自燃，除背包起火外，椅子也遭波及有焦黑痕跡。
台鐵公司內部通報，2122次區間車上午6時52分準點到栗林站，因第4車車廂內一名學生攜帶的行動電源冒煙，經緊急撲滅後，區間車於上午7時晚7分開車，路警於豐原站上車蒐證，蒐證完畢後07時19分晚22分開車。
台鐵表示，因行動電源起火事件造成的損失，將向旅客求償。
