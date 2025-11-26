快訊

台鐵再傳行動電源自燃「座椅起火」 乘客緊急疏散列車延誤22分鐘

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

台鐵再傳旅客行動電源起火意外，今早一列區間車上有旅客攜帶的行動電源自燃，導致區間車座椅起火，車廂內瀰漫濃濃煙霧，列車上乘客紛紛疏散、按下緊急按鈕通報，台鐵接獲後緊急疏散旅客，該列車延誤22分鐘。

今早一列區間車發生旅客攜帶行動電源起火事件，有車上旅客直擊並拍下影片上傳到到社群Threads，只見車廂內瀰漫濃煙霧，區間車座椅因行動電源自燃導致起火，旅客在苗栗站下車緊急疏散，由於行動電源放置旅客背包內自燃，除背包起火外，椅子也遭波及有焦黑痕跡。

台鐵公司內部通報，2122次區間車上午6時52分準點到栗林站，因第4車車廂內一名學生攜帶的行動電源冒煙，經緊急撲滅後，區間車於上午7時晚7分開車，路警於豐原站上車蒐證，蒐證完畢後07時19分晚22分開車。

台鐵表示，因行動電源起火事件造成的損失，將向旅客求償。

今早一列區間車上有旅客攜帶的行動電源自燃，導致區間車座椅起火，車廂內瀰漫濃濃煙霧。圖／民眾tw.tra.train.flight.pig提供
今早一列區間車上有旅客攜帶的行動電源自燃，導致區間車座椅起火，車廂內瀰漫濃濃煙霧。圖／民眾tw.tra.train.flight.pig提供
今早一列區間車上有旅客攜帶的行動電源自燃，導致區間車座椅起火，車廂內瀰漫濃濃煙霧。圖／民眾tw.tra.train.flight.pig提供
今早一列區間車上有旅客攜帶的行動電源自燃，導致區間車座椅起火，車廂內瀰漫濃濃煙霧。圖／民眾tw.tra.train.flight.pig提供

台鐵 車廂

相關新聞

北市男不滿丟回收被拒 嗆清潔員「囂張什麼」被訴妨害公務

台北市中山區一名清潔隊員日前在吉林路執行資源回收勤務，因勸導民眾陳姓男子不得以黑色塑膠袋裝載資收物，反遭對方怒罵並揚言「...

影／高雄婦走過斑馬線遭撞飛 闖紅燈同有肇責

高雄李姓婦人昨晚走行人穿越道過馬路，不料遭多元計程車撞上，頭部受傷送醫幸無生命危險。不過，警方調查，她疑闖紅燈過馬路也有...

嘉義孕婦陣痛胎頭露出 消防梯間緊急接生母子平安

嘉義市消防局昨晚接獲報案，有孕婦急產情形，救護人員抵達後發現產婦位於2樓，因陣痛加劇無法下樓，協助搬運就醫過程中發現胎頭...

81歲翁為領普發1萬元迷航9小時 從鹿港騎到彰化市倒路旁獲救

政府普發1萬元現金從本月24日起開放郵局臨櫃領取，彰化縣鹿港鎮81歲吳姓失智老翁當天上午9點，騎踏車興沖沖要到附近郵局領...

香港婦高雄饗食天堂消費突倒地 搶救3天後不治家屬哀痛不已

一名年約68歲張姓婦人23日晚間7時41分在夢時代購物中心內的饗食天堂消費時，當時與親人交談後倒地失去心跳，原以為她被異...

毒品通緝犯逃逸闖軌道「一路衝撞損壞設備」 台鐵將求償

基隆員警今凌晨1時許追捕一亮毒品通緝犯車料，不料該通緝犯竟將車輛開進台鐵軌道並一路衝撞台鐵設備，最後爆胎棄車逃逸，但仍被...

