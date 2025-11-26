聽新聞
影／他躲冷凍庫凍得全身發抖 同鄉幫躲藏不知：失溫會死人
冷凍加工廠雇用外籍移工，移民署進廠查訪1名印尼籍竟跑進冷凍庫；同鄉移工遲未吐露另一人去那裡，拖延半小時才吐露才說出有人在冷凍庫，移民署幹員緊急開冷凍庫，發現一人身披塑膠袋，凍得全身發抖險些失溫喪命。
印尼籍26歲的阿迪與另3名同鄉來台工作，逃離原受雇的工作地成為失聯移工。他們到高雄前鎮區某冷凍加工廠負責卸貨及切魚等工作，直到11月19日，移民署南區事務大隊高雄市專勤隊查緝時落網。
據高雄市專勤隊今天表示，查緝過程中，這些移工雖試圖掙脫逃跑，3名印尼籍失聯移工先被捕，專勤隊員在查核他們的身分時，發覺他們面露擔憂及焦慮，似乎相當糾結，經半小時後，才坦承另有1名同鄉躲進冷凍庫，怕他在冷凍庫裡出事。
專勤隊員趕緊開冷凍庫門，竟發現阿迪蜷縮在冷凍庫角落，身上僅靠披裹塑膠袋勉力維持體溫。專勤隊員趕緊叫他出來，說「這會失溫、會死人的」。專勤隊員持續照顧下，原本凍得全身發抖的阿迪才逐漸恢復氣色。
高雄市專勤隊11月19日兵分多路查緝非法移工，1天共在高雄市前鎮、仁武、鳳山及岡山等地區，查獲17名非法移工，追究非法雇主責任，並溯源查緝幕後仲介。
高雄市專勤隊長趙志成表示，將持續擴大掃蕩查處不法外來人口，以保障國人合法工作權益，如經查獲，將依違反就業服務法移送地方政府勞工局裁罰，依規定最高可處75萬元罰鍰。
