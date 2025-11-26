陸籍繼母拿錢消失無音訊？ 女出招「宣告死亡」爭產 慘遭法官打臉
桃園曲姓女子為處理父親身後的遺產，以陸籍繼母多年前拿錢後失聯為由，向法院聲請宣告繼母死亡，桃園地院調查，發現繼母今年仍有入出境紀錄，本人也有陳報近照、護照影本及就醫紀錄，顯示仍在境外生活，並非生死不明，駁回曲女聲請。
曲女聲請指出，其父與大陸籍賴姓繼母有婚姻關係，繼母早於2018年1月19日返台向父親索取假扣押解除擔保金新台幣50萬元，拿到同意書後便表示父親「已無法生活」，從此斷絕聯繫。
曲女表示，繼母至今已失聯滿7年，加上父親於今年2月16日過世，身後有遺產待處理，她於今年7月先到派出所報案，隨後依民法規定，以繼母生死不明為由，向桃園地方法院聲請准予宣告繼母死亡等語。
法院審理後，發現事實與曲女所述大相逕庭。法官調閱出入境紀錄發現，賴姓繼母近10年來多次往返國內外，最近一次入境在今年5月24日，並於6月29日才出境，顯示繼母人在境外是「目的性」的離去，而非行蹤成謎；同時，賴女在接獲法院通知後，具狀陳報自己最近的個人照片、護照影本以及就醫紀錄，顯示她還活著，並非去向不明。
法官審酌，曲女僅能證明父親已過世，以及自己與繼母無聯繫，但不能僅憑「沒聯絡」就認定對方生死不明，由於賴姓繼母尚在人世，完全不符合死亡宣告的法律要件，裁定駁回曲女聲請。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言