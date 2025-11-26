陸籍繼母拿錢消失無音訊？ 女出招「宣告死亡」爭產 慘遭法官打臉

快訊

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園曲姓女子為處理父親身後的遺產，以陸籍繼母多年前拿錢後失聯為由，向法院聲請宣告繼母死亡桃園地院調查，發現繼母今年仍有入出境紀錄，本人也有陳報近照、護照影本及就醫紀錄，顯示仍在境外生活，並非生死不明，駁回曲女聲請。

曲女聲請指出，其父與大陸籍賴姓繼母有婚姻關係，繼母早於2018年1月19日返台向父親索取假扣押解除擔保金新台幣50萬元，拿到同意書後便表示父親「已無法生活」，從此斷絕聯繫。

曲女表示，繼母至今已失聯滿7年，加上父親於今年2月16日過世，身後有遺產待處理，她於今年7月先到派出所報案，隨後依民法規定，以繼母生死不明為由，向桃園地方法院聲請准予宣告繼母死亡等語。

法院審理後，發現事實與曲女所述大相逕庭。法官調閱出入境紀錄發現，賴姓繼母近10年來多次往返國內外，最近一次入境在今年5月24日，並於6月29日才出境，顯示繼母人在境外是「目的性」的離去，而非行蹤成謎；同時，賴女在接獲法院通知後，具狀陳報自己最近的個人照片、護照影本以及就醫紀錄，顯示她還活著，並非去向不明。

法官審酌，曲女僅能證明父親已過世，以及自己與繼母無聯繫，但不能僅憑「沒聯絡」就認定對方生死不明，由於賴姓繼母尚在人世，完全不符合死亡宣告的法律要件，裁定駁回曲女聲請。

桃園曲女為處理遺產，以陸籍繼母多年前拿錢後失聯為由，向法院聲請宣告繼母死亡，但遭法官打臉，調查顯示繼母仍在境外生活，並非生死不明，駁回聲請。記者陳恩惠／攝影
桃園曲女為處理遺產，以陸籍繼母多年前拿錢後失聯為由，向法院聲請宣告繼母死亡，但遭法官打臉，調查顯示繼母仍在境外生活，並非生死不明，駁回聲請。記者陳恩惠／攝影

桃園地院 死亡 遺產

