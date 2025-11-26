台東夫妻不熟路況 車輛墜6公尺深溪床…消防緊急吊掛救援

快訊

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東市一對夫妻，昨天下午前往金峰鄉山區探訪友人，順道採摘野菜與山產。傍晚天色昏暗，夫妻倆準備沿路下山返家，行經太麻里北里村時，疑似因視線不佳加上對路況不熟，竟誤把方向開進森川產業道路旁2層樓高的文里溪河床，幸夫妻僅輕傷。

據了解，文里溪河床因日前豪雨侵襲，地形被沖刷出明顯高低差，天色又暗，這對夫妻邊開邊找路，完全沒注意到前方已是小斷崖，車輛瞬間衝下，車頭幾乎垂直撞擊河床地面。強烈震盪讓夫妻2人受困車內，無法自行脫困，只能在河床上焦急等待救援。

消防局獲報後，立即派出器材車與救護車到場。由於現場地形險峻，救援人員不敢大意，使用機械吊臂將車內的夫妻一一吊掛上方安全地帶。2人雖受到驚嚇，幸仍保持清醒且能行走，身上僅有擦挫傷，但都自述胸口疼痛。

消防人員完成初步檢傷後，將夫妻由救護車送往醫院進一步檢查。詳細事故原因仍待警方調查釐清。警方也提醒，山區道路昏暗又偏僻，民眾夜間行駛務必減速慢行，避免類似意外再次發生。

由於現場地形險峻，救援人員不敢大意，使用機械吊臂將車內的夫妻一一吊掛上方安全地帶。圖／民眾提供
由於現場地形險峻，救援人員不敢大意，使用機械吊臂將車內的夫妻一一吊掛上方安全地帶。圖／民眾提供
台東市一對夫妻，昨天下午前往金峰鄉山區探訪友人，疑似因視線不佳加上對路況不熟，竟誤把方向開進森川產業道路旁2層樓高的文里溪河床。圖／民眾提供
台東市一對夫妻，昨天下午前往金峰鄉山區探訪友人，疑似因視線不佳加上對路況不熟，竟誤把方向開進森川產業道路旁2層樓高的文里溪河床。圖／民眾提供

