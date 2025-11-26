快訊

嘉市斜直行得打方向燈…駕駛1分鐘吞2罰單 普發萬元被吃掉一半

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

嘉義市近年因車流量增加、交通工程持續推動，許多原本僅有2線車道的市區路段，在主要路口增設「左轉專用車道」。然而，道路寬度並未增加，導致直行車輛必須順著車道線「斜行」才能維持直走動線，也讓不少駕駛因此忽略打方向燈而頻頻挨罰。謝姓市民10月24日下午2點20分，開車行經林森西路、文化路口時，就因未打方向燈遭檢舉開罰1200元。

更倒楣的是，他左轉時遇上僅3秒黃燈，反應不及又吃上闖紅燈3000元罰單，短短不到1分鐘連吞2張罰單，總計4200元。剛領到的普發萬元現金瞬間飛走近一半，讓他無奈直呼，「真的是被榨乾！」

謝男事後在路口觀察，隨機記錄10輛車，竟有9輛在斜行直行時沒有打方向燈，他提醒用路人務必注意這段「直行變斜行」的新動線，否則很容易被檢舉達人盯上，「一個不注意就要繳學費」。此事他貼上臉書後，引發大批網友共鳴，許多人坦言新設計的路口確實容易忽略方向燈，甚至直言「根本是陷阱路線」。

對此，市政府交通處長許啟明表示，開車轉彎未打方向燈交通違規，雖然工程調整導致部分路口動線改變，但駕駛仍需依規定操作。他強調，市府將加強宣導，提醒民眾轉彎、變換車道、斜行皆須使用方向燈，以免因小疏忽被檢舉挨罰。

嘉義市近年因車流量增加推動，直行車輛必須順著車道線「斜行」，若不打方向燈就會挨罰。圖／讀者提供
