桃園楊梅深夜住宅火警 火煙竄天女住戶急跳1樓7人逃出

桃園市楊梅區文化街上一棟5層樓住宅今晚間9時許發生火警，1名女住戶為了逃生急忙跳出至1樓花圃、另6名住戶自行從門口逃出，所幸7人意識皆清楚，無其他人受困；現場火勢全面燃燒，消防人員初步控制火勢，持續搶救中，起火原因待調查。

桃園市消防局今晚間9時22分接獲通報，桃園市楊梅區文化街218巷一棟住宅大樓傳出火警，抵達現場起火建築為5層樓混凝土結構建築物，火舌不斷從窗戶噴出，濃煙直竄天際，附近街道煙霧瀰漫，相當駭人。