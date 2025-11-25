桃園楊梅深夜住宅火警 火煙竄天女住戶急跳1樓7人逃出

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園市楊梅區文化街上一棟5層樓住宅今晚間9時許發生火警，1名女住戶為了逃生急忙跳出至1樓花圃、另6名住戶自行從門口逃出，所幸7人意識皆清楚，無其他人受困；現場火勢全面燃燒，消防人員初步控制火勢，持續搶救中，起火原因待調查。

桃園市消防局今晚間9時22分接獲通報，桃園市楊梅區文化街218巷一棟住宅大樓傳出火警，抵達現場起火建築為5層樓混凝土結構建築物，火舌不斷從窗戶噴出，濃煙直竄天際，附近街道煙霧瀰漫，相當駭人。

現場1名女住戶跳至1樓花圃逃生，由幼獅分隊救護車送往聯新醫院；另6名住戶由屋內自行逃出，總計7名住戶皆意識清楚，無人受困。桃園市消防局目前共派出消防人員55名，消防車26輛、救護車4輛到現場救援，初步已控制火勢，現場仍在搶救中，起火原因待進一步調查釐清。

桃園市楊梅區文化街上一棟5層樓住宅晚間9時許發生火警。記者周嘉茹／翻攝
桃園市楊梅區文化街上一棟5層樓住宅晚間9時許發生火警。記者周嘉茹／翻攝
桃園市楊梅區文化街上一棟5層樓住宅晚間9時許發生火警。記者周嘉茹／翻攝
桃園市楊梅區文化街上一棟5層樓住宅晚間9時許發生火警。記者周嘉茹／翻攝
桃園市楊梅區文化街上一棟5層樓住宅晚間9時許發生火警。圖／桃園市消防局提供
桃園市楊梅區文化街上一棟5層樓住宅晚間9時許發生火警。圖／桃園市消防局提供

住戶 桃園

