A-PAD災防國際研討會 消防署長獲邀分享台灣經驗

亞太災難管理聯盟今天在斯里蘭卡舉辦國際研討會，多國代表共計150人與會，活動特邀消防署長蕭煥章擔任專題座談講者，暢談台灣公私協力防災網絡和相關防救災經驗。

消防署晚間透過新聞稿表示，「危機升級時代下之強化緊急整備與應變能力」國際研討會今天在斯里蘭卡登場，共計150人參加，除斯里蘭卡當地政府官員及災害防救相關領域專家外，也邀請日本、紐西蘭、新加坡及印度等多國代表，針對前瞻備災策略及即時應變能力進行跨界對話討論。

同時，活動開幕式由亞太災難管理聯盟（A-PAD）資深顧問宮原信孝及日本駐斯里蘭卡大使磯俁秋男等人代表致詞，並特邀蕭煥章以貴賓身分擔任專題座談講者。

蕭煥章表示，面對極端氣候變遷及複合性災害挑戰，台灣採行「全社會防衛韌性」政策，致力於建構「自助、互助、公助」的公私協力防災網絡，消防署也正推動防災士、義消及民間志工組織的擴大培訓計畫，並輔導建立「韌性社區」自主防災組織，平時學習社區風險辨識、物資儲備及疏散演練，確保社區在災後自給自足。

他說，消防署正全面盤點並強化「通訊韌性」，積極建置低軌衛星通訊設備及微波備援系統，確保中央災害應變中心與地方政府、搜救人員的通訊暢通無阻。

蕭煥章提到，消防署甫於11月14日與A-PAD於「2025 印太地區國家繩索暨城市搜救訓練」結訓典禮中，共同簽署合作備忘錄，以深化區域救援合作與訓練交流機制。

他說明，台灣除有專業的災害管理體系及先進的救援技術外，訓練中心更是擁有亞洲最大的消防專業訓練場地，透過聯合訓練、聯合演習及聯合應變模式，提供各災防單位、民間組織及國際夥伴對應之訓練、並定期舉辦跨機關的演習，建立共通應變語言。

蕭煥章表示，本次研討會讓國際與會者也期待能來台灣參與訓練，並學習科技於搜救作業中的應用；消防署未來將持續透過A-PAD深化國際訓練合作，並擴展成為印太地區的消防專業訓練基地。

消防署表示，蕭煥章會中也與國際專家、當地政府機關及災害防救團體進行交流，建立合作管道，並希望未來能持續拓展國際合作，強化台灣災防韌性。

另外，A-PAD為感謝消防署一直以來的協助，在研討會結尾特別播放學員赴消防署訓練中心的訓練影片，展現雙方合作成果，鼓勵各國加入交流合作。