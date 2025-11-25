影／淡水6旬翁酒駕違規迴轉 65歲騎士遭撞上命危送醫

新北市淡水區1名67歲老翁今天下午在家喝了酒卻開車到大賣場購物，返程途中在中山北路違規迴轉，害65歲機車騎士閃避不及撞上，當場失去生命徵象送醫急救。老翁酒駕涉犯公共危險及過失傷害罪嫌，被警方逮捕送辦。

據了解，韓姓老翁供稱在家喝了酒，開車從淡水竹圍住處前往新市鎮的大賣場購物，返程於下午3時46分在中山北路二段381巷口違規自外側車道直接迴轉，左後方同向行駛機車閃避不及撞上，陳姓騎士摔倒昏迷，救護車送往淡水馬偕醫院途中已無生命跡象，命危仍在搶救中。

警方獲報到場處理，韓姓老翁酒測值0.35毫克涉犯公共危險及過失傷害罪嫌，當場被上銬逮捕，警詢後將移送士林地檢署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康