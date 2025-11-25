桃園龍潭警靜桃聯合稽查取締噪音車 年度告發率58%

桃園市龍潭警分局表示，今年執行「靜桃專案」聯合稽查，統計至今天合計攔查170輛疑似噪音車，環保局現場檢驗音量超標開罰98件，告發率58%。

龍潭警分局於昨晚執行夜間執行「靜桃專案」，結合環保局、監理單位在龍潭市區設立改裝噪音車臨時檢驗站。警方擇市區車潮、人潮密集的中興路、大昌路與中正路周邊道路，採取封閉式路檢及警用機車機動攔檢強勢取締；鎖定疑似改裝噪音車輛共攔查汽、機車14輛，其中8輛檢測不合格，當場開罰罰，總計裁罰2萬4600元。

龍潭警分局長施宇峰指出，噪音車輛不僅對周邊居民的生活造成困擾，也威脅交通安全；高分貝的引擎和排氣管聲音除了造成噪音汙染，也會分散駕駛人注意力，提高交通事故的風險，警方將持續執行靜桃專案，全力守護居民交通安全與環境安寧。