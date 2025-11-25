快訊

經典賽／緯來恐無緣轉播明年WBC 主播張立群發聲了

台積電提告了！前資深副總經理羅唯仁涉竊機密 離職未說去英特爾

台積電正式提告羅唯仁 公司完整聲明來了

桃園龍潭警靜桃聯合稽查取締噪音車 年度告發率58%

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市龍潭警分局表示，今年執行「靜桃專案」聯合稽查，統計至今天合計攔查170輛疑似噪音車，環保局現場檢驗音量超標開罰98件，告發率58%。

龍潭警分局於昨晚執行夜間執行「靜桃專案」，結合環保局、監理單位在龍潭市區設立改裝噪音車臨時檢驗站。警方擇市區車潮、人潮密集的中興路、大昌路與中正路周邊道路，採取封閉式路檢及警用機車機動攔檢強勢取締；鎖定疑似改裝噪音車輛共攔查汽、機車14輛，其中8輛檢測不合格，當場開罰罰，總計裁罰2萬4600元。

龍潭警分局長施宇峰指出，噪音車輛不僅對周邊居民的生活造成困擾，也威脅交通安全；高分貝的引擎和排氣管聲音除了造成噪音汙染，也會分散駕駛人注意力，提高交通事故的風險，警方將持續執行靜桃專案，全力守護居民交通安全與環境安寧。

龍潭警方與環保、監理單位執行夜間聯合稽查噪音車。記者鄭國樑／翻攝
龍潭警方與環保、監理單位執行夜間聯合稽查噪音車。記者鄭國樑／翻攝

噪音 環保局 開罰 桃園
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

桃園115年總預算審查 消防局35億預算3分鐘過關

大溪小貨車行駛搖晃遭攔查 毒品唾液快篩秒揪出安毒陽性

先偷車再變裝！ 桃園2男持刀抵頸綑綁店員洗劫超商收銀

桃園大溪警首度用新型唾液毒品快篩 當場逮毒駕嫌犯

相關新聞

台中車站傳意外…女乘客疑恍神落軌遭自強號擦撞 部分班次延誤

鐵路警察局台中分駐所在今天下午5時20分獲報，一名女乘客疑在自強號135次列車進站時，精神恍惚落軌，遭列車撞擊，幸僅有身...

火勢猛烈驚人！遠傳電信三重正義北門市招牌突起火 消防急滅火

新北市三重區正義北路、長壽西街口的遠傳電信直營門市招牌，下午3時39分疑因變電箱短路突然起火燃燒，火勢一度非常猛烈，現場...

喝醉摔傷就醫…男「一直報錯身分證字號」 警到場揪通緝犯身分

因涉詐欺及妨害性自主罪遭通緝的36歲彭姓男子，近日因喝醉摔傷頭部就醫，卻因頻報錯身分證號引發旁人疑心報案，北市警方到場查...

高三學長抓學妹頭髮3樓拖到2樓 還持剪刀剪頭髮家長氣炸提告

新北市1名高一女學生昨天上午在校內走廊與高三的王姓男學生發生碰撞，不料王男突暴怒叫囂，先持剪刀剪女學生頭髮，還拉著女學生...

影／烏樹林廢棄物暫置場火災「人為縱火」？環衛專家：不划算

針對台南市後壁區烏樹林災後廢棄物暫置場火災，台南市府今天請環境與安全衛生工程學系教授蘇崇輝提供專業意見，蘇崇輝表示，第一...

獨／金門太武山停車場驚見男屍 工人嚇破膽急報案死因待釐清

金門金湖鎮太武山停車場近期正在加緊施工，今天上午一名工人在施工區聞到刺鼻怪味，原以為是野生動物死亡，循味進入草叢深處，竟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。