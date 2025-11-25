喝醉摔傷就醫…男「一直報錯身分證字號」 警到場揪通緝犯身分

一名男子近日因喝醉摔傷頭部就醫，因頻報錯身分證號引發旁人疑心報案，警到場發現其為通緝犯。示意圖／ingimage

因涉詐欺及妨害性自主罪遭通緝的36歲彭姓男子，近日因喝醉摔傷頭部就醫，卻因頻報錯身分證號引發旁人疑心報案，北市警方到場查知其為通緝犯後，帶回派出所偵辦、解送歸案。

台北市警察局中山分局今天發布新聞稿表示，轄下中山二派出所於10日晚間10時10分許接獲熱心民眾報案，稱轄內某間醫院急診室有名男傷者疑涉謊報身分證，立即派員前往查處。

警方到場釐清發現，彭男當晚因喝酒醉倒摔傷頭部，赴醫治療卻頻頻報錯身分證字號，引發一旁民眾起疑便通報警方，經現場查證彭男竟是新北地檢署及新北地院於民國112年所發佈的詐欺及妨害性自主通緝犯。

彭男向警方表示：「我知道我被通緝了 我沒有要離開這裡。」警方隨即將他帶回派出所偵辦，詢後解送歸案。

