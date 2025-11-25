高三學長抓學妹頭髮3樓拖到2樓 還持剪刀剪頭髮家長氣炸提告

新北市1名高一女學生昨天上午在校內走廊與高三的王姓男學生發生碰撞，不料王男突暴怒叫囂，先持剪刀剪女學生頭髮，還拉著女學生頭髮從3樓拖至2樓，在其他同學勸阻後才罷手。女學生父母得知氣炸，昨晚至警局對王男提告傷害及妨害自由。學校對此回應，第一時間就到場隔離學生，將持續關心輔導。

據了解，就讀永和區某高中職的高一女學生，昨天上午9時許在走廊上不慎與王姓高三男學生發生碰撞。不料王男竟情緒失控，10時許至女學生教室門口大聲叫囂，隨後持剪刀進入教室內強剪女學生頭髮，接著拉住女學生頭髮將她從3樓教室拉至2樓走廊，所幸在其他同學勸阻後王男才罷手。