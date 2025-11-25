快訊

高三學長抓學妹頭髮3樓拖到2樓 還持剪刀剪頭髮家長氣炸提告

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導

新北市1名高一女學生昨天上午在校內走廊與高三的王姓男學生發生碰撞，不料王男突暴怒叫囂，先持剪刀剪女學生頭髮，還拉著女學生頭髮從3樓拖至2樓，在其他同學勸阻後才罷手。女學生父母得知氣炸，昨晚至警局對王男提告傷害及妨害自由。學校對此回應，第一時間就到場隔離學生，將持續關心輔導。

據了解，就讀永和區某高中職的高一女學生，昨天上午9時許在走廊上不慎與王姓高三男學生發生碰撞。不料王男竟情緒失控，10時許至女學生教室門口大聲叫囂，隨後持剪刀進入教室內強剪女學生頭髮，接著拉住女學生頭髮將她從3樓教室拉至2樓走廊，所幸在其他同學勸阻後王男才罷手。

該學校回應，學校師長於第一時間到場隔離兩方學生，並透過學生陳述還原經過。後續也安排學生家長到警局對談，討論和解方式。學校將持續給予學生關心及輔導。

校園示意圖。圖／AI生成
相關新聞

獨／金門太武山停車場驚見男屍 工人嚇破膽急報案死因待釐清

金門金湖鎮太武山停車場近期正在加緊施工，今天上午一名工人在施工區聞到刺鼻怪味，原以為是野生動物死亡，循味進入草叢深處，竟...

高雄海霸王工安意外 1工人連人帶堆高機5樓墜落身亡

高雄市前鎮區海霸王公司今天發生工安意外，工人蘇姓男子經搭乘起重機上樓施工，不慎連人帶堆高機，由5樓高度翻落，蘇男送醫後直...

高三學長抓學妹頭髮3樓拖到2樓 還持剪刀剪頭髮家長氣炸提告

新北市1名高一女學生昨天上午在校內走廊與高三的王姓男學生發生碰撞，不料王男突暴怒叫囂，先持剪刀剪女學生頭髮，還拉著女學生...

影／烏樹林廢棄物暫置場火災「人為縱火」？環衛專家：不划算

針對台南市後壁區烏樹林災後廢棄物暫置場火災，台南市府今天請環境與安全衛生工程學系教授蘇崇輝提供專業意見，蘇崇輝表示，第一...

交警出身女所長展鷹眼識破白牌車超載 逮5逃逸移工

新北市三峽警分局二橋派出所所長張岸玲昨天執行取締勤務時，發揮過往長期擔任交通警察的職業敏感度，憑著一對鷹眼察覺一輛自小客...

高雄前鎮漁港推高機工人高空墜落傷重不治 勞檢發現無防墜措施

高雄前鎮漁港附近的海霸王高雄分公司今早傳出工安事故，一名堆高機工人在吊車作業過程中墜落地面送醫不治。高市勞工局表示，初判...

