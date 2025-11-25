影／烏樹林廢棄物暫置場火災「人為縱火」？環衛專家：不划算

針對台南市後壁區烏樹林災後廢棄物暫置場火災，台南市府今天請環境與安全衛生工程學系教授蘇崇輝提供專業意見，蘇崇輝表示，第一時間開闢防火巷是有必要，整體防控方向正確，目前燃燒物多為木材與一般可燃物，，未涉及特殊化學物質，無需使用泡沫滅火劑，加上水源充足，滅火是有信心

蘇崇輝指出，火災防控首要是降低可燃物量，第一時間就將可燃物降到最低，其次是確保充足水源以冷卻燃燒物，再者是辨識燃燒物質種類，避免使用過度化學藥劑。他以美國加州大型火災防控經驗為例，指出開闢防火隔離區可有效控制火勢擴散。

蘇崇輝說，很多人關心火災還要燒多久，因現在是深層燃燒，就像烤肉木炭下面燃燒上面冒火，還是需要一點點澆注的時間，若要快速就需要更多的水量，但目前預期是可控的，還要再燒一點時間，但整體策略應變作為是往正確的方向。

至於火災是否涉及人為縱火，蘇崇輝表示，需待火調報告確認相關證據，目前尚無明確結論。作為嘉義、台南、高雄火調委員，有多少證據說多少話，但以這場來看點火燒掉是不划算，看後續處理更棘手就可以看出來。

環保局長許仁澤說，現場主要堆放大量拆除建材與大型家具，部分堆高超過7層樓，總量遠超過預期的3至4層樓，風險相對提高；暫置場設有四個監視器監控各方向，且原先已有管理人員每日巡視，早前曾出現冒煙現象，均立即處理。由於堆置量大，原預計10月封閉暫置場，但民眾及公所要求延後至農曆新年後，因此管理上有一定限制。

許仁澤說滅火過程中，現場因水源深度及運作空間有限，消防車初期抽水困難，台水公司協助增設消防水源，以縮短車輛往返時間並提升滅火效率。現場使用多台手持設備及怪手協助將堆置物料分批移至低溫區域並持續灑水，控制火勢。

許仁澤指出，火災期間市府持續監測空氣品質，PM10及PM2.5數值在瞬間部分地點有超標，但日平均值仍在標準範圍內，確保周邊居民健康安全。市府強調，現場滅火工作每日進行，逐步縮小火勢面積，但須確保工作人員安全。