獨／金門太武山停車場驚見男屍 工人嚇破膽急報案死因待釐清

金門金湖鎮太武山停車場近期正在加緊施工，今天上午一名工人在施工區聞到刺鼻怪味，原以為是野生動物死亡，循味進入草叢深處，竟赫然發現一具男性屍體，驚魂未定的工人趕緊報案，警方、消防人員到場後確認男子已死亡多時，無送醫必要，現場立即封鎖進一步調查。

據了解，今日上午 10 時許，太武山停車場施工處，一群工人們如往常開始一天的作業，不料其中一名工人突然聞到濃烈惡臭，感到不尋常，循線走向停車場深處的草叢後，他先看到大片倒伏的草葉，再往前一步，就看見一名男子倒臥地面、已無生命跡象，隨即大喊求救。

消防人員接獲通報後趕往現場，初步勘查後確認男子已明顯死亡，身體出現屍斑，死亡時間研判已超過1天甚至更久，現場並無打鬥痕跡，也未見明顯外傷，警方隨後封鎖現場，以保持跡證完整，並通知檢方相驗。

警方表示，死者為游姓男子、57 歲，新北市人，由於死者並非金門當地居民，警方正釐清其近期行蹤，以及是否曾與家屬失聯，初步跡象顯示並無外力介入，可能為身體突發狀況造成猝逝，但確切死因仍待檢察官相驗後才能確認。