檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

黃子佼擁上千部性影像…一、二審判決罪名不一樣 法院理由曝光

台股大漲407點收26,912點、重返五日線 台積電上漲40元收1,415元

交警出身女所長展鷹眼識破白牌車超載 逮5逃逸移工

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

新北市三峽警分局二橋派出所所長張岸玲昨天執行取締勤務時，發揮過往長期擔任交通警察的職業敏感度，憑著一對鷹眼察覺一輛自小客車疑似超載，於是上前攔停，不僅發現車內藏有5名逃逸外勞，駕駛本身也是違法白牌車駕駛，一砲雙響，後續將逃逸外勞移請新北專勤隊偵辦，並依道交條例及公路法規定，將駕駛函送主管機關裁處。

警方表示，當時張所長攔下白牌車後，發現車內除駕駛外，另有5名外籍人士擠坐車內，神情緊繃且目光不時閃躲，行跡相當可疑。察覺異狀後，張所長立即將重點轉為人員安全控管，先持電擊槍戒備，指示白牌車駕駛立即將車門全部反鎖，確保車上5名疑似逃逸移工全數滯留車內不得任意下車，將現場風險降至最低。

在車門反鎖、現場安全受控後，張所長迅速呼叫快打警力支援，僅4分鐘便趕抵現場，將1車6人全部帶回法辦。三峽警分局長許再周，獲悉後對於張所長能在案情不明、危安未定的情況下，仍沉著判斷並立即建立現場優勢，即時控制逃逸外勞和違規白牌駕駛行動感到嘉許。

三峽警分局二橋派出所所長張岸玲昨天執行取締勤務時，發揮過往長期擔任交通警察的職業敏感度，憑著一對鷹眼察覺一輛自小客車疑似超載，於是上前攔停，不僅發現車內藏有5名逃逸外勞，駕駛本身也是違法白牌車駕駛。記者蔣永佑／翻攝
三峽警分局二橋派出所所長張岸玲昨天執行取締勤務時，發揮過往長期擔任交通警察的職業敏感度，憑著一對鷹眼察覺一輛自小客車疑似超載，於是上前攔停，不僅發現車內藏有5名逃逸外勞，駕駛本身也是違法白牌車駕駛。記者蔣永佑／翻攝
三峽警分局二橋派出所所長張岸玲昨天執行取締勤務時，發揮過往長期擔任交通警察的職業敏感度，憑著一對鷹眼察覺一輛自小客車疑似超載，於是上前攔停，不僅發現車內藏有5名逃逸外勞，駕駛本身也是違法白牌車駕駛。記者蔣永佑／翻攝
三峽警分局二橋派出所所長張岸玲昨天執行取締勤務時，發揮過往長期擔任交通警察的職業敏感度，憑著一對鷹眼察覺一輛自小客車疑似超載，於是上前攔停，不僅發現車內藏有5名逃逸外勞，駕駛本身也是違法白牌車駕駛。記者蔣永佑／翻攝
三峽警分局二橋派出所所長張岸玲昨天執行取締勤務時，發揮過往長期擔任交通警察的職業敏感度，憑著一對鷹眼察覺一輛自小客車疑似超載，於是上前攔停，不僅發現車內藏有5名逃逸外勞，駕駛本身也是違法白牌車駕駛。記者蔣永佑／翻攝
三峽警分局二橋派出所所長張岸玲昨天執行取締勤務時，發揮過往長期擔任交通警察的職業敏感度，憑著一對鷹眼察覺一輛自小客車疑似超載，於是上前攔停，不僅發現車內藏有5名逃逸外勞，駕駛本身也是違法白牌車駕駛。記者蔣永佑／翻攝

