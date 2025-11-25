高雄前鎮漁港推高機工人高空墜落傷重不治 勞檢發現無防墜措施
高雄前鎮漁港附近的海霸王高雄分公司今早傳出工安事故，一名堆高機工人在吊車作業過程中墜落地面送醫不治。高市勞工局表示，初判是移動式起重機未有防止翻轉及脫落之防止墜落措施肇災，勞檢處已勒令現場停工，將針對兩個雇主開罰並追究刑事責任。
今早9點左右，前鎮警分局草衙派出所獲報，前鎮區漁港南三路上發生一起工安事故，一輛移動式起重機正準備把堆高機吊掛至頂樓作業，堆高機工人在過程中不幸從4層樓高的半空重摔落地，送醫後宣告傷重不治，
高市勞工局指出，初步調查研判是使用移動式起重機以搭乘設備乘載堆高機及勞工，現場未有防止其翻轉及脫落之防止墜落措施而肇災，勞檢處已勒令現場停工；雇主涉違職安法第6條第1項規定，可處最高新台幣30萬罰鍰，並將移送檢察機關追究雇主刑事責任。
初步了解，推高機及移動式起重機分屬兩家不同業者，死者的直接雇主是堆高機業者。勞工局表示，兩業者均會依據違反職安法追究相關責任。
勞工局表示，已指派專人協助罹災勞工家屬辦理慰助事宜，並呼籲各事業單位使用移動式起重機以搭乘設備乘載或吊升勞工，應有防止其翻轉及脫落之防止墜落措施，以維護勞工作業安全。
