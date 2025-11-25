快訊

檢討綠營大罷免結果 吳怡農質疑「黨內操盤手」…沈伯洋：是誰？

黃子佼擁上千部性影像…一、二審判決罪名不一樣 法院理由曝光

台股大漲407點收26,912點、重返五日線 台積電上漲40元收1,415元

高雄海霸王工安意外 1工人連人帶堆高機5樓墜落身亡

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前鎮區海霸王公司今天發生工安意外，工人蘇姓男子經搭乘起重機上樓施工，不慎連人帶堆高機，由5樓高度翻落，蘇男送醫後直到中午仍告不治。勞工局勒令現場停工。

據了解，今天上午9時許，蘇姓男子（35歲）在高雄市前鎮區漁港南三路海霸王公司施工，他駕駛堆高機，由移動式起重機吊工作平台，要將他和堆高機運上5樓出意外。

平台升到5樓時疑尚未固定，蘇姓男子啟動堆高機，要進入樓層內施工，不料平台晃動，他和堆高機一同翻落地面。蘇男受傷嚴重，經現場人員向119求救，將他送往阮綜合醫院搶救，但延醫至中午仍告不知。

高雄市勞工局勞檢處接獲通報，派員調查，表示移動式起重機以載堆高機及蘇姓男子上樓，沒有防止翻轉及脫落的防護措施釀禍。勞檢處已勒令現場停工，並認為雇主涉違職安法規定，可處最高新台幣30萬罰鍰，也將移送法辦，追究雇主刑事責任。

移動式起重機以工作平台吊蘇姓工人和堆高機上樓，無防護措施，蘇男送醫不治。圖／讀者提供
移動式起重機以工作平台吊蘇姓工人和堆高機上樓，無防護措施，蘇男送醫不治。圖／讀者提供
堆高機和蘇姓工人翻落地面，蘇男送醫不治。圖／讀者提供
堆高機和蘇姓工人翻落地面，蘇男送醫不治。圖／讀者提供

高雄市 重機 雇主
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

高雄美濃4校師生登雙峰山秋祭 追思百年校長黑川龜吉

澎湖查獲900多斤K他命 重兵壓陣跨海運到高雄銷毀

高雄左營至橋頭鐵路下地或高架？ 陳其邁：地下化經費龐大

怠速停路中央 高雄情侶睡車上女快篩檢出毒駕

相關新聞

獨／金門太武山停車場驚見男屍 工人嚇破膽急報案死因待釐清

金門金湖鎮太武山停車場近期正在加緊施工，今天上午一名工人在施工區聞到刺鼻怪味，原以為是野生動物死亡，循味進入草叢深處，竟...

高雄海霸王工安意外 1工人連人帶堆高機5樓墜落身亡

高雄市前鎮區海霸王公司今天發生工安意外，工人蘇姓男子經搭乘起重機上樓施工，不慎連人帶堆高機，由5樓高度翻落，蘇男送醫後直...

高三學長抓學妹頭髮3樓拖到2樓 還持剪刀剪頭髮家長氣炸提告

新北市1名高一女學生昨天上午在校內走廊與高三的王姓男學生發生碰撞，不料王男突暴怒叫囂，先持剪刀剪女學生頭髮，還拉著女學生...

影／烏樹林廢棄物暫置場火災「人為縱火」？環衛專家：不划算

針對台南市後壁區烏樹林災後廢棄物暫置場火災，台南市府今天請環境與安全衛生工程學系教授蘇崇輝提供專業意見，蘇崇輝表示，第一...

交警出身女所長展鷹眼識破白牌車超載 逮5逃逸移工

新北市三峽警分局二橋派出所所長張岸玲昨天執行取締勤務時，發揮過往長期擔任交通警察的職業敏感度，憑著一對鷹眼察覺一輛自小客...

高雄前鎮漁港推高機工人高空墜落傷重不治 勞檢發現無防墜措施

高雄前鎮漁港附近的海霸王高雄分公司今早傳出工安事故，一名堆高機工人在吊車作業過程中墜落地面送醫不治。高市勞工局表示，初判...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。