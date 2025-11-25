高雄海霸王工安意外 1工人連人帶堆高機5樓墜落身亡
高雄市前鎮區海霸王公司今天發生工安意外，工人蘇姓男子經搭乘起重機上樓施工，不慎連人帶堆高機，由5樓高度翻落，蘇男送醫後直到中午仍告不治。勞工局勒令現場停工。
據了解，今天上午9時許，蘇姓男子（35歲）在高雄市前鎮區漁港南三路海霸王公司施工，他駕駛堆高機，由移動式起重機吊工作平台，要將他和堆高機運上5樓出意外。
平台升到5樓時疑尚未固定，蘇姓男子啟動堆高機，要進入樓層內施工，不料平台晃動，他和堆高機一同翻落地面。蘇男受傷嚴重，經現場人員向119求救，將他送往阮綜合醫院搶救，但延醫至中午仍告不知。
高雄市勞工局勞檢處接獲通報，派員調查，表示移動式起重機以載堆高機及蘇姓男子上樓，沒有防止翻轉及脫落的防護措施釀禍。勞檢處已勒令現場停工，並認為雇主涉違職安法規定，可處最高新台幣30萬罰鍰，也將移送法辦，追究雇主刑事責任。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言