高雄海霸王工安意外 1工人連人帶堆高機5樓墜落身亡

高雄市前鎮區海霸王公司今天發生工安意外，工人蘇姓男子經搭乘起重機上樓施工，不慎連人帶堆高機，由5樓高度翻落，蘇男送醫後直到中午仍告不治。勞工局勒令現場停工。

據了解，今天上午9時許，蘇姓男子（35歲）在高雄市前鎮區漁港南三路海霸王公司施工，他駕駛堆高機，由移動式起重機吊工作平台，要將他和堆高機運上5樓出意外。

平台升到5樓時疑尚未固定，蘇姓男子啟動堆高機，要進入樓層內施工，不料平台晃動，他和堆高機一同翻落地面。蘇男受傷嚴重，經現場人員向119求救，將他送往阮綜合醫院搶救，但延醫至中午仍告不知。