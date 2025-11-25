影／偵查隊長涉霸凌、性騷女警 屏東縣警局：嚴審速查

屏東縣警局頻傳警紀問題，某分局偵查隊長疑涉性騷、霸凌女警，屏東縣警局今表示，該分局偵查隊長遭檢舉從今年4月到10月疑涉性騷擾與霸凌情，上周接獲正式檢舉後秉持零容忍立場，調整涉案人服務單位，啟動調查程序，嚴審速查。

據了解，該名隊長領導統御高壓，行事作風強勢，全案今年4月發生疑霸凌情況，疑因工作業務與隊長討論，該名隊長竟口出惡言對女警說，「去喝農藥死一死」，發生爭執後，女警買來農藥，這名隊長竟還說「喝不死的話去辦農藥行」。

該名女警之後多次與隊長因工作起爭執，曾氣到哮喘發作，送醫掛急診，最後調離偵查隊，改到派出所服務，沒想到該名隊長因業務交接問題，仍找女警麻煩，有疑似性騷擾行為，女警決定不再忍讓決定檢舉並提告。

據了解，該名隊長明年也快升2線3，如今遭爆此事，升遷恐受影響。

屏東縣警局表示，上周正式接獲檢舉後，該名隊長在今年4月起疑涉性騷擾及霸凌，秉持零容忍立場，11月24日調整涉案人服務單位，啟動性騷擾防治申訴審議會及安全暨衛生防護委員會的調查程序，絕不容忍有類似行為發生。涉性騷擾部分，警方也報請檢察官指揮偵辦。

屏東縣警局表示，確保被害人權益，已提供心理支持、職務協助、法律諮詢等完整保護機制，並採取必要的調整服務單位措施，避免造成任何干擾，確保調查過程公平、獨立且不受外力影響。

警方指出，重申對於任何違法違紀、侵害同仁權益行為，絕無庇縱空間，將從嚴查辦、依法究責；同時要求各級主管務必落實嚴教勤管，強化預防機制，為所有員警打造 安全、尊重、性別友善的工作環境。