影／偵查隊長涉霸凌、性騷女警 屏東縣警局：嚴審速查

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣警局頻傳警紀問題，某分局偵查隊長疑涉性騷、霸凌女警，屏東縣警局今表示，該分局偵查隊長遭檢舉從今年4月到10月疑涉性騷擾與霸凌情，上周接獲正式檢舉後秉持零容忍立場，調整涉案人服務單位，啟動調查程序，嚴審速查。

據了解，該名隊長領導統御高壓，行事作風強勢，全案今年4月發生疑霸凌情況，疑因工作業務與隊長討論，該名隊長竟口出惡言對女警說，「去喝農藥死一死」，發生爭執後，女警買來農藥，這名隊長竟還說「喝不死的話去辦農藥行」。

該名女警之後多次與隊長因工作起爭執，曾氣到哮喘發作，送醫掛急診，最後調離偵查隊，改到派出所服務，沒想到該名隊長因業務交接問題，仍找女警麻煩，有疑似性騷擾行為，女警決定不再忍讓決定檢舉並提告。

據了解，該名隊長明年也快升2線3，如今遭爆此事，升遷恐受影響。

屏東縣警局表示，上周正式接獲檢舉後，該名隊長在今年4月起疑涉性騷擾及霸凌，秉持零容忍立場，11月24日調整涉案人服務單位，啟動性騷擾防治申訴審議會及安全暨衛生防護委員會的調查程序，絕不容忍有類似行為發生。涉性騷擾部分，警方也報請檢察官指揮偵辦。

屏東縣警局表示，確保被害人權益，已提供心理支持、職務協助、法律諮詢等完整保護機制，並採取必要的調整服務單位措施，避免造成任何干擾，確保調查過程公平、獨立且不受外力影響。

警方指出，重申對於任何違法違紀、侵害同仁權益行為，絕無庇縱空間，將從嚴查辦、依法究責；同時要求各級主管務必落實嚴教勤管，強化預防機制，為所有員警打造 安全、尊重、性別友善的工作環境。

屏東縣警局頻傳警紀問題，某分局偵查隊長疑涉性騷、霸凌女警，屏東縣警局今表示嚴審速查。記者劉星君／攝影
屏東縣警局頻傳警紀問題，某分局偵查隊長疑涉性騷、霸凌女警，屏東縣警局今表示嚴審速查。記者劉星君／攝影

性騷擾 屏東縣 女警
相關新聞

國1高科至岡山段多輛大小車追撞重大交通事故 雙向主線管制封閉

今天上午10時12分，國道1號高科至岡山路段，發生多輛大小車追撞重大交通事故，雙向高科至岡山主線管制封閉，最新進度為南下...

高雄海霸王工安意外 1工人連人帶堆高機5樓墜落身亡

高雄市前鎮區海霸王公司今天發生工安意外，工人蘇姓男子經搭乘起重機上樓施工，不慎連人帶堆高機，由5樓高度翻落，蘇男送醫後直...

影／驚險瞬間！BMW國五爆胎 左右漂移嚇壞後車 駕駛冷靜拉回方向盤

國5宜蘭往羅東南向車道，昨天傍晚發生一輛BMW行進間突然出現爆胎，瞬間方向失控打滑，整輛車在內外車道來回大漂移，驚恐畫面...

影／偵查隊長涉霸凌、性騷女警 屏東縣警局：嚴審速查

屏東縣警局頻傳警紀問題，某分局偵查隊長疑涉性騷、霸凌女警，屏東縣警局今表示，該分局偵查隊長遭檢舉從今年4月到10月疑涉性...

玉里老婦台9線遭撞顱內出血 拖車鉤蓋成關鍵證物、肇逃男4小時落網

花蓮縣玉里鎮張姓婦人前晚步行外出，在住家附近遭車輛撞擊倒地，顱內出血、頭部骨折，家人送醫急救，開刀後仍在加護病房觀察；警...

可疑AI鍾東錦代言「苗栗高山油柑茶」 警偵查假帳號並促影片下架

社群網站Facebook近日出現1支苗栗縣長鍾東錦代言「苗栗高山油柑茶」影片，宣稱是苗栗農改場耗時15個月研發，打造三高...

