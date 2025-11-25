快訊

玉里老婦台9線遭撞顱內出血 拖車鉤蓋成關鍵證物、肇逃男4小時落網

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導

花蓮縣玉里鎮張姓婦人前晚步行外出，在住家附近遭車輛撞擊倒地，顱內出血、頭部骨折，家人送醫急救，開刀後仍在加護病房觀察；警方獲報調閱監視器畫面，查出林姓男子涉嫌肇事逃逸，4小時內逮人，林男原本矢口否認，但警方出示現場找到的「拖車鉤蓋」及監視畫面等物證，他才坦言當時「暗暗的」，沒看到人才會撞上。

玉里警分局23日晚間7時許接獲報案，83歲張姓婦人當晚6時許出門，在住家附近的台9線266.1公里三民路段南下車道遭車輛撞擊，家人發現她倒在路旁，身上多處受傷，立即將她送往玉里榮民醫院急救，並請鄰居通報警方。

玉里警分局副分局長許銘書表示，經派員到現場勘查，發現被害人血跡及鞋子，擴大搜尋後找到一枚疑似車輛「拖車鉤蓋」，列為關鍵比對證物，接著調閱監視器畫面逐一比對車流軌跡，發現一輛自小客車肇事後未停車查看，涉及肇事逃逸。

警方持續追查，當天晚間就在富里鄉找到涉案的65歲林姓男子及疑似肇事車輛，比對確認現場找到的拖車鉤蓋與車輛相符。林男沒有酒精反應，原本矢口否認，見警方拿出拖車鉤蓋等證物，才表示當時現場很昏暗，才會不小心撞上，全案依刑法肇事逃逸罪移送花蓮地檢署偵辦。

玉里警分局長黃清暉表示，初步研判肇因與林姓駕駛未注意車前狀況及肇逃有關，行人部分則疑未依規定走行人穿越道而跨越車道，詳細肇因仍待進一步釐清。

花蓮玉里警分局偵辦肇事逃逸案，專案小組在現場仔細搜索，找到一枚肇事車輛掉落的拖車鉤蓋，與肇事車輛相符，將林男（中）依肇逃罪嫌送辦。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里警分局偵辦肇事逃逸案，專案小組在現場仔細搜索，找到一枚肇事車輛掉落的拖車鉤蓋，與肇事車輛相符，將林男（中）依肇逃罪嫌送辦。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里警分局偵辦肇事逃逸案，專案小組在現場仔細搜索，找到一枚肇事車輛掉落的拖車鉤蓋，成為關鍵證物。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里警分局偵辦肇事逃逸案，專案小組在現場仔細搜索，找到一枚肇事車輛掉落的拖車鉤蓋，成為關鍵證物。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里警分局偵辦肇事逃逸案，專案小組在現場仔細搜索，找到一枚肇事車輛掉落的拖車鉤蓋，與林男車輛相符。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里警分局偵辦肇事逃逸案，專案小組在現場仔細搜索，找到一枚肇事車輛掉落的拖車鉤蓋，與林男車輛相符。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里警分局偵辦肇事逃逸案，專案小組在現場仔細搜索，找到一枚肇事車輛掉落的拖車鉤蓋，成為關鍵證物。記者王燕華／翻攝
花蓮玉里警分局偵辦肇事逃逸案，專案小組在現場仔細搜索，找到一枚肇事車輛掉落的拖車鉤蓋，成為關鍵證物。記者王燕華／翻攝

