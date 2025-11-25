可疑AI鍾東錦代言「苗栗高山油柑茶」 警偵查假帳號並促影片下架
社群網站Facebook近日出現1支苗栗縣長鍾東錦代言「苗栗高山油柑茶」影片，宣稱是苗栗農改場耗時15個月研發，打造三高剋星的產品，影片中聲音、語調與鍾本人維妙維肖，令人難分真假；對此，苗縣府嚴正駁斥鍾縣長從未代言特定商品，已轉請警方偵查並要求下架影片。
苗栗縣長鍾東錦常利用各活動曝光機會，力挺苗栗農特產品，縣府也協助行銷來幫助農民，但「鍾東錦」肖像卻成為有心人士利用來推銷商品；該影片至目前為止，已有近3萬人觀看，顯見鍾東錦的號召力不容小覷。
苗縣警局指出，社群網站Facebook帳號暱稱「Yxsxc5」發布該則不實影片及貼文，其內容與事實明顯不符，足以誤導民眾，影響社會安寧，經查該帳號綁定境外門號、近期才申辦，具假帳號特徵。
貼文所附影片中，人物口型與語音不一致，經研判為AI深偽變造的內容，是利用AI技術捏造的不實廣告言論，加重欺罔效果，易使民眾誤信並轉傳；為避免假訊息持續擴散，已由刑事警察大隊科偵隊協助向平台檢舉，促請盡速下架。
警方也提醒民眾，近期詐騙集團常擷取名人影像或聲音，以AI合成偽裝成「名人代言」影片，用於投資或商品推銷，藉由社群演算法快速散布，請勿輕信來源不明的廣告或名人推薦，不要點擊可疑連結或提供個資，如有疑慮，請撥打165反詐騙專線查證。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言