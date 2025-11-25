可疑AI鍾東錦代言「苗栗高山油柑茶」 警偵查假帳號並促影片下架

社群網站Facebook近日出現1支苗栗縣長鍾東錦代言「苗栗高山油柑茶」影片，宣稱是苗栗農改場耗時15個月研發，打造三高剋星的產品，影片中聲音、語調與鍾本人維妙維肖，令人難分真假；對此，苗縣府嚴正駁斥鍾縣長從未代言特定商品，已轉請警方偵查並要求下架影片。

苗栗縣長鍾東錦常利用各活動曝光機會，力挺苗栗農特產品，縣府也協助行銷來幫助農民，但「鍾東錦」肖像卻成為有心人士利用來推銷商品；該影片至目前為止，已有近3萬人觀看，顯見鍾東錦的號召力不容小覷。

苗縣警局指出，社群網站Facebook帳號暱稱「Yxsxc5」發布該則不實影片及貼文，其內容與事實明顯不符，足以誤導民眾，影響社會安寧，經查該帳號綁定境外門號、近期才申辦，具假帳號特徵。

貼文所附影片中，人物口型與語音不一致，經研判為AI深偽變造的內容，是利用AI技術捏造的不實廣告言論，加重欺罔效果，易使民眾誤信並轉傳；為避免假訊息持續擴散，已由刑事警察大隊科偵隊協助向平台檢舉，促請盡速下架。