北市印度料理餐廳遭竊 竊嫌拿萬能鑰匙四處找目標被逮

台北市大安區師大路一家印度料理餐廳，這個月遭竊賊上門偷走近6萬元；轄區警方獲報調查，鎖定住在新北瑞芳地區的61歲劉姓慣竊，他手持一把機車鑰匙改造的萬能鑰匙，趁商家無人之際四處轉鑰匙開門，警方上門逮人後，依竊盜罪嫌送辦。

警方指出，日前師大路上一家印度餐廳，光天化日之下遭小偷白晝侵入，行竊過程不到10分鐘，收音機內近6萬元收入就遭劉嫌拿走逃逸。

和平東路派出所獲報後成立專案小組，針對現場及周邊清查，擴大影像調閱，發現犯嫌看準部分餐廳上午沒人，就搭火車到北市鬧區，趁無人注意到處轉鑰匙試圖侵入。

劉嫌事先觀察目標餐廳落地窗確認無人在內，戴鴨舌帽躲避監視器鏡頭，警方先研判是慣竊，再調閱監視器畫面後鎖定劉姓男子涉有重嫌。