聽新聞
0:00 / 0:00
北市印度料理餐廳遭竊 竊嫌拿萬能鑰匙四處找目標被逮
台北市大安區師大路一家印度料理餐廳，這個月遭竊賊上門偷走近6萬元；轄區警方獲報調查，鎖定住在新北瑞芳地區的61歲劉姓慣竊，他手持一把機車鑰匙改造的萬能鑰匙，趁商家無人之際四處轉鑰匙開門，警方上門逮人後，依竊盜罪嫌送辦。
警方指出，日前師大路上一家印度餐廳，光天化日之下遭小偷白晝侵入，行竊過程不到10分鐘，收音機內近6萬元收入就遭劉嫌拿走逃逸。
和平東路派出所獲報後成立專案小組，針對現場及周邊清查，擴大影像調閱，發現犯嫌看準部分餐廳上午沒人，就搭火車到北市鬧區，趁無人注意到處轉鑰匙試圖侵入。
劉嫌事先觀察目標餐廳落地窗確認無人在內，戴鴨舌帽躲避監視器鏡頭，警方先研判是慣竊，再調閱監視器畫面後鎖定劉姓男子涉有重嫌。
警方鎖定劉嫌藏匿新北市，專案小組持搜索票、拘票，18日在新北市瑞芳區將睡夢中的劉嫌拘提到案，並搜扣相關犯罪證據，全案依竊盜案移送台北地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言