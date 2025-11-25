快訊

影／驚險瞬間！BMW國五爆胎 左右漂移嚇壞後車 駕駛冷靜拉回方向盤

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

國5宜蘭往羅東南向車道，昨天傍晚發生一輛BMW行進間突然出現爆胎，瞬間方向失控打滑，整輛車在內外車道來回大漂移，驚恐畫面被後方車輛錄下，駕駛貼文說嚇出「一身冷汗」，幸好最後BMW車主冷靜拉回方向盤，停靠路肩，避免一場車禍。

從行車紀錄畫面顯示，BMW右後輪爆胎時先是冒煙，內外車道來回漂移時，BMW車主當下的反應是有踩煞車。網友留言說「照理講是不能踩煞車」、「是BMW所以沒翻，Toyota 再冷靜也沒法保證」、「車主很冷靜」、「看他有踩，應該是車子系統救了他」、「爆胎最好不要急煞車」、「放油門抓緊方向盤慢慢靠右停」。

一名女網友說「她女兒剛好是後面那台福斯，遠遠的有注意到那台車輪胎有冒煙，謹慎小心，還好沒事」，另有網友留言「保持安全距離很重要！」也有人質疑當時「外側都沒有車，為何堅持走在內側的超車道？」

國九大隊表示，事件發生昨天傍晚5時許，位於國5南向36公里處，行駛在內側車道的白色自小客車突然爆胎打滑後往外側路肩停靠，所幸未造成事故發生，呼籲駕駛人平時應做好輪胎檢查及維護，注意使用年限，減少爆胎；如果在行駛中遇到爆胎，絕對不可急踩煞車，應該緩慢放鬆油門，雙手緊握方向盤，降低速度，再慢慢滑行至路肩，確保安全。

一輛BMW昨天傍晚行駛國5，突然發生爆胎，在內外車道驚險左右漂移，所幸駕駛冷靜，及時拉回方向盤，停靠路肩。圖／翻攝宜蘭知識+
一輛BMW昨天傍晚行駛國5，突然發生爆胎，在內外車道驚險左右漂移，所幸駕駛冷靜，及時拉回方向盤，停靠路肩。圖／翻攝宜蘭知識+
一輛BMW昨天傍晚行駛國5，突然發生爆胎，在內外車道驚險左右漂移。圖／翻攝宜蘭知識+
一輛BMW昨天傍晚行駛國5，突然發生爆胎，在內外車道驚險左右漂移。圖／翻攝宜蘭知識+
一輛BMW昨天傍晚行駛國5，突然發生爆胎，在內外車道驚險左右漂移，畫面中顯示當時駕駛有踩煞車，幸好最後冷靜，及時拉回方向盤。圖／翻攝宜蘭知識+
一輛BMW昨天傍晚行駛國5，突然發生爆胎，在內外車道驚險左右漂移，畫面中顯示當時駕駛有踩煞車，幸好最後冷靜，及時拉回方向盤。圖／翻攝宜蘭知識+

車道 BMW
相關新聞

國1高科至岡山段多輛大小車追撞重大交通事故 雙向主線管制封閉

今天上午10時12分，國道1號高科至岡山路段，發生多輛大小車追撞重大交通事故，雙向高科至岡山主線管制封閉，最新進度為南下...

影／驚險瞬間！BMW國五爆胎 左右漂移嚇壞後車 駕駛冷靜拉回方向盤

國5宜蘭往羅東南向車道，昨天傍晚發生一輛BMW行進間突然出現爆胎，瞬間方向失控打滑，整輛車在內外車道來回大漂移，驚恐畫面...

罕見拍賣物！苗栗警局白沙派出所報廢通信鐵塔 上網5000元拍賣

苗栗縣警察局為配合通霄分局白沙派出所原址重建工程，原設置、已完成階段性任務的防空警報電信鐵塔已無使用需求，鑑於該鐵塔設備...

國道1號高科路段雙向全線封閉 貨櫃車追撞釀嚴重回堵

國道1號南下高雄高科路段今天上午10時許發生2輛大型貨櫃車追撞，其中一輛貨櫃車因行進方向失控，衝撞中央分隔島，車頭卡在分...

大溪小貨車行駛搖晃遭攔查 毒品唾液快篩秒揪出安毒陽性

桃園市大溪警分局昨(24)日下午16時許於大溪區復興路與中華路口執行勤務時，發現一輛小貨車行車搖擺不定，員警立即上前攔查，見駕駛面容恍惚，精神憔悴，49歲陳姓駕駛經最新「新型唾液毒品快篩」唾液檢驗，呈現二級毒品安非他命陽性反應，隨即依道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款，汽機車駕駛人經測試檢定有吸食毒品者，當場依法處置。

影／街頭擦撞爆衝突街友騎腳踏車逃逸 豐原、東勢警逮人

台中市豐原區本月23日發生衝突案，一名男街友與女子疑似因停車擦撞糾紛引起口角和拉扯，被害人說看到對方還拿出美工刀恐嚇，警...

