影／驚險瞬間！BMW國五爆胎 左右漂移嚇壞後車 駕駛冷靜拉回方向盤
國5宜蘭往羅東南向車道，昨天傍晚發生一輛BMW行進間突然出現爆胎，瞬間方向失控打滑，整輛車在內外車道來回大漂移，驚恐畫面被後方車輛錄下，駕駛貼文說嚇出「一身冷汗」，幸好最後BMW車主冷靜拉回方向盤，停靠路肩，避免一場車禍。
從行車紀錄畫面顯示，BMW右後輪爆胎時先是冒煙，內外車道來回漂移時，BMW車主當下的反應是有踩煞車。網友留言說「照理講是不能踩煞車」、「是BMW所以沒翻，Toyota 再冷靜也沒法保證」、「車主很冷靜」、「看他有踩，應該是車子系統救了他」、「爆胎最好不要急煞車」、「放油門抓緊方向盤慢慢靠右停」。
一名女網友說「她女兒剛好是後面那台福斯，遠遠的有注意到那台車輪胎有冒煙，謹慎小心，還好沒事」，另有網友留言「保持安全距離很重要！」也有人質疑當時「外側都沒有車，為何堅持走在內側的超車道？」
國九大隊表示，事件發生昨天傍晚5時許，位於國5南向36公里處，行駛在內側車道的白色自小客車突然爆胎打滑後往外側路肩停靠，所幸未造成事故發生，呼籲駕駛人平時應做好輪胎檢查及維護，注意使用年限，減少爆胎；如果在行駛中遇到爆胎，絕對不可急踩煞車，應該緩慢放鬆油門，雙手緊握方向盤，降低速度，再慢慢滑行至路肩，確保安全。
