影／驚險瞬間！BMW國五爆胎 左右漂移嚇壞後車 駕駛冷靜拉回方向盤

國5宜蘭往羅東南向車道，昨天傍晚發生一輛BMW行進間突然出現爆胎，瞬間方向失控打滑，整輛車在內外車道來回大漂移，驚恐畫面被後方車輛錄下，駕駛貼文說嚇出「一身冷汗」，幸好最後BMW車主冷靜拉回方向盤，停靠路肩，避免一場車禍。

從行車紀錄畫面顯示，BMW右後輪爆胎時先是冒煙，內外車道來回漂移時，BMW車主當下的反應是有踩煞車。網友留言說「照理講是不能踩煞車」、「是BMW所以沒翻，Toyota 再冷靜也沒法保證」、「車主很冷靜」、「看他有踩，應該是車子系統救了他」、「爆胎最好不要急煞車」、「放油門抓緊方向盤慢慢靠右停」。

一名女網友說「她女兒剛好是後面那台福斯，遠遠的有注意到那台車輪胎有冒煙，謹慎小心，還好沒事」，另有網友留言「保持安全距離很重要！」也有人質疑當時「外側都沒有車，為何堅持走在內側的超車道？」