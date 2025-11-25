聽新聞
罕見拍賣物！苗栗警局白沙派出所報廢通信鐵塔 上網5000元拍賣
苗栗縣警察局為配合通霄分局白沙派出所原址重建工程，原設置、已完成階段性任務的防空警報電信鐵塔已無使用需求，鑑於該鐵塔設備狀況良好，決定將其透過「台北惜物網」以5000元底價公開拍賣，自昨（24日）起為期7天公開競標，因是罕見標的物，昨一整天尚無人下標。
苗警局說明，廳舍新建工程預計明年動土，先期作業的設備清空及人員搬遷至埔口所，暫訂下月中旬完成。這座鐵塔高度約12公尺，已設置18年，但外觀與設備狀況均維持良好，日後隨著新建派出所落成，新的防情設備將結合建築物，改設於派出所樓頂，原鐵塔也功成身退。
後勤科指出，若僱工拆除並以廢鐵處理拍賣，需支出一筆拆除費用，鐵塔也僅能以廢棄物計價，若透過上網拍賣，不僅可以節省一筆僱工拆除費用，更能讓這座鐵塔獲得最佳的再利用價值，希望藉由公開拍賣予有需求的民眾或企業，賦予鐵塔新的生命，符合環保永續理念。
本次拍賣於11月24日在「台北惜物網」進行為期7天的公開競標。因是罕見標的物，可再利用範圍可能較侷限，且訊息尚未傳開，昨一整天並無人下單，誠摯歡迎有相關需求的民眾或業者踴躍上網投標競標。
