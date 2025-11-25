快訊

國道1號高科路段雙向全線封閉 貨櫃車追撞釀嚴重回堵

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

國道1號南下高雄高科路段今天上午10時許發生2輛大型貨櫃車追撞，其中一輛貨櫃車因行進方向失控，衝撞中央分隔島，車頭卡在分隔島上，國道警方獲報到場並有多輛拖吊車在現場吊掛，導致南北雙線全線封閉中，無法通行，國道警方已提醒用路人暫時改道。

據了解，這起事故發生今天上午10時10分左右，在國道1號南下剛過高科交流道344K處，因事發時該路段車多壅塞，其中2輛貨櫃車發生追撞，導致其中一輛貨櫃車失控打橫衝向分隔島，車頭更誇越護欄衝到北上車道。

由於貨櫃車身打橫在高速公路上，導致南下車流受阻，為將車輛脫困，國道警方已趕抵現場，針對國道1號雙向高科至岡山主線實施封閉管制進行事故排除作業，國道警方提醒用路人，管制期間請配合提前改道行駛以避開事故壅塞路段。

國道一號343.8K處貨櫃車事故，國道警方封閉管制南北雙線處理事故現場。圖／高速公路局
國道一號343.8K處貨櫃車事故，國道警方封閉管制南北雙線處理事故現場。圖／高速公路局

