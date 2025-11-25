影／街頭擦撞爆衝突街友騎腳踏車逃逸 豐原、東勢警逮人

台中市豐原區本月23日發生衝突案，一名男街友與女子疑似因停車擦撞糾紛引起口角和拉扯，被害人說看到對方還拿出美工刀恐嚇，警方今天查獲涉案張姓男子到案，將依傷害與恐嚇罪嫌移送台中地檢署偵辦。

豐原警分局翁子派出所本月23日上午11時32分接獲報案指稱，在豐原區東仁街與圓環北路314巷口，一名女子停放於路旁的機車遭不明男子擦撞，雙方因此發生口角與拉扯，男子隨後騎乘腳踏車逃離現場。

警方受理後隨即調閱周邊監視器影像積極追查。經分析比對後，鎖定特定對象，並與東勢分局組成專案小組共同偵辦。專案人員連日持續清查轄內公共場所與可能藏匿地點，今天早上8時，循線於東勢區東關路八段橋下查獲涉案的35歲張姓男子，全案警詢後，依傷害、恐嚇等罪移請台中地方檢察署偵辦。