快訊

幕後／蔣萬安與輝達副總裁相見歡 藏了3個沒說的秘密

陸就「台灣有事」告狀聯合國 日本正式回函駁斥「與事實不符」

退租、搬家結算水電超麻煩！一線房仲教學4步驟：一次搞定別白跑

大溪小貨車行駛搖晃遭攔查 毒品唾液快篩秒揪出安毒陽性

桃園電子報／ 桃園電子報

S 295911473
49歲陳姓駕駛經最新「新型唾液毒品快篩」唾液檢驗，呈現二級毒品安非他命陽性反應。圖：讀者提供

桃園市大溪警分局昨(24)日下午16時許於大溪區復興路與中華路口執行勤務時，發現一輛小貨車行車搖擺不定，員警立即上前攔查，見駕駛面容恍惚，精神憔悴，49歲陳姓駕駛經最新「新型唾液毒品快篩」唾液檢驗，呈現二級毒品安非他命陽性反應，隨即依道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款，汽機車駕駛人經測試檢定有吸食毒品者，當場依法處置。

S 295911474 0
此次採購的最新型唾液毒品快篩試劑可在數分鐘內初步判定駕駛是否涉毒。圖：讀者提供

警方表示，桃園市警察局為防制毒駕肇事事故，日前全面引進「新型唾液毒品快篩」設備強化查緝作為，並配合交通部11月19日公布修正之《違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則》，將唾液篩檢與拒測程序正式納入警方執法流程。

大溪分局長徐章哲表示，此次採購的最新型唾液毒品快篩試劑可在數分鐘內初步判定駕駛是否涉毒，可檢出安非他命、愷他命、大麻、苯二氮平類、依托咪酯、甲基甲基卡西酮及鴉片類等7類常見毒品，有效提升查緝效率，讓毒駕無所遁形。未來將持續在全市各項勤務中加強取締酒（毒）駕，以保障用路人安全。

本文章來自《桃園電子報》。原文：大溪小貨車行駛搖晃遭攔查 毒品唾液快篩秒揪出安毒陽性

延伸閱讀：

  1. 台灣社區精神復健發展協會 匯集專家倡議醫療藍海
  2. 中原大學國際志工團赴泰傳愛 結合VR、AI課程點亮孩子未來
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 快篩試劑 桃園
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

怠速停路中央 高雄情侶睡車上女快篩檢出毒駕

桃園大溪警首度用新型唾液毒品快篩 當場逮毒駕嫌犯

桃園鬧區警匪追逐！女毒販2度衝撞警車 警連開8槍逮人、搜出多種毒品

唾液毒品快篩執法上路 彰警查到毒駕機車騎士送辦

相關新聞

國1高科至岡山段多輛大小車追撞重大交通事故 雙向主線管制封閉

今天上午10時12分，國道1號高科至岡山路段，發生多輛大小車追撞重大交通事故，雙向高科至岡山主線管制封閉，最新進度為南下...

影／驚險瞬間！BMW國五爆胎 左右漂移嚇壞後車 駕駛冷靜拉回方向盤

國5宜蘭往羅東南向車道，昨天傍晚發生一輛BMW行進間突然出現爆胎，瞬間方向失控打滑，整輛車在內外車道來回大漂移，驚恐畫面...

罕見拍賣物！苗栗警局白沙派出所報廢通信鐵塔 上網5000元拍賣

苗栗縣警察局為配合通霄分局白沙派出所原址重建工程，原設置、已完成階段性任務的防空警報電信鐵塔已無使用需求，鑑於該鐵塔設備...

國道1號高科路段雙向全線封閉 貨櫃車追撞釀嚴重回堵

國道1號南下高雄高科路段今天上午10時許發生2輛大型貨櫃車追撞，其中一輛貨櫃車因行進方向失控，衝撞中央分隔島，車頭卡在分...

大溪小貨車行駛搖晃遭攔查 毒品唾液快篩秒揪出安毒陽性

桃園市大溪警分局昨(24)日下午16時許於大溪區復興路與中華路口執行勤務時，發現一輛小貨車行車搖擺不定，員警立即上前攔查，見駕駛面容恍惚，精神憔悴，49歲陳姓駕駛經最新「新型唾液毒品快篩」唾液檢驗，呈現二級毒品安非他命陽性反應，隨即依道路交通管理處罰條例第35條第1項第2款，汽機車駕駛人經測試檢定有吸食毒品者，當場依法處置。

影／街頭擦撞爆衝突街友騎腳踏車逃逸 豐原、東勢警逮人

台中市豐原區本月23日發生衝突案，一名男街友與女子疑似因停車擦撞糾紛引起口角和拉扯，被害人說看到對方還拿出美工刀恐嚇，警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。