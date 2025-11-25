聽新聞
0:00 / 0:00
國1高科至岡山段多輛大小車追撞重大交通事故 雙向主線管制封閉
今天上午10時12分，國道1號高科至岡山路段，發生多輛大小車追撞重大交通事故，雙向高科至岡山主線管制封閉，最新進度為南下外車道可過。根據警廣路況，該起事故至少有1輛貨櫃車和2輛小貨車追撞，國道警方建議南下用路人，先從路竹交流道下國道，至於北上用路人先從楠梓交流道下國道。
高速公路局表示，高公局南分局、國道警察和公路警察已趕往現場處理中，另因應事故處理，封閉管制國道1號雙向高科至岡山主線，進行事故排除作業，管制期間請用路人配合提前改道行駛以避開事故壅塞路段。
另外，在不影響行車安全情況下，用路人可使用高速公路1968APP推播功能或收聽警察廣播電台（FM 93.1和FM 104.9頻道），了解最新國道交通資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言