國1高科至岡山段多輛大小車追撞重大交通事故 雙向主線管制封閉

今天上午10時12分，國道1號高科至岡山路段，發生多輛大小車追撞重大交通事故，雙向高科至岡山主線管制封閉，最新進度為南下外車道可過。根據警廣路況，該起事故至少有1輛貨櫃車和2輛小貨車追撞，國道警方建議南下用路人，先從路竹交流道下國道，至於北上用路人先從楠梓交流道下國道。

高速公路局表示，高公局南分局、國道警察和公路警察已趕往現場處理中，另因應事故處理，封閉管制國道1號雙向高科至岡山主線，進行事故排除作業，管制期間請用路人配合提前改道行駛以避開事故壅塞路段。