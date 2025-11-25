影／后豐鐵馬道男童被撞傷警騎車三貼急載送 各界關心提建言

台中知名后豐鐵馬道本月23日發生騎自行車男子撞傷走路男童，該路段路面狹窄救護車無法開近，警員騎機車「三貼」載送到救護車停車處，「三貼」緊急畫面曝光；民代與前任台中市觀旅局長林筱淇都提出建言，希望解決騎自行車安全問題，林筱淇說「沒有人能夠承受再一次的意外！」

受傷男童目前仍在醫院治療中，生命徵象穩定；台中市議員邱愛珊表示，這次鐵馬道事故凸顯鐵馬道救護配套要檢討，她說后豐鐵馬道發生兒童受傷事故，甚至因為救護車無法第一時間進入，導致孩子只能用機車接駁送醫，身為母親，她感到心痛與震驚。

邱愛珊表示，推廣觀光但安全絕對是不能退讓的底線，無論事故原因為何， 「救護車進不去」 這件事本身就是一個必須立刻解決的重大漏洞！她的團隊已經緊急聯繫相關單位，將在最短時間內安排會勘實地檢討，為何救護動線受阻？如何打通急救的最後一哩路？是否需要配置特殊救護載具？

台中的觀光自行車道由台中市觀旅局管理維護，前任台中市觀旅局長林筱淇在臉書發文說，她看到此新聞心情很沉重，她把自己幾年前的做法寫出來提供相關單位參考，大家也可以互相提醒不要超速，希望這樣的不幸意外越來越少！

她說東后豐自行車道去年遊客人數高達約623萬人次，潭雅神自行車道遊客人數約400萬人次，在這兩個自行車道休閒活動的民眾，長年來卻被不守規矩的超速電動自行車騎士造成大量意外事故深深困擾。

她表示，在東后豐和潭雅神這兩條自行車道上，可加裝監視器的位置有限，警察人力也有限，當年電動自行車甚至沒有掛上車牌，以致取締超速困難，必須以人力站崗，她當年仍拜託警察局協助廣為宣導、加強取締，也請同仁經常慰問警察辛勞並提供必要協助，大家多次輪流去現場了解情況。

檢視統計數據後，發現超速者有很大比例是外籍移工，她當時拜託經發局和勞工局幫忙，在自行車道附近有聘僱外籍移工的企業，協助在公司內部向外籍移工進行公告宣導，在自行車道上豎立多國語言告示牌，並經常發送傳單給電動車騎士進行宣導。

林筱淇說，當時經過多種方式努力後，成效頗佳，傷亡人數大幅降低，遊客和當地民眾終於可以安心進行休閒活動，每個月她會親自檢視統計數據，看傷亡人數是否確實下降。