1歲童急性腸胃炎抽搐！大園警火速開道救回一命

桃園電子報／ 桃園電子報

402388 0
員警獲報後駕駛警車協助開道，僅用18分鐘就抵達部桃，及時救回男童一命。圖：讀者提供

桃園市大園區一名1歲男童，昨(24)日下午16時許因急性腸胃炎意識不清、身體抽蓄，但父母因為剛搬到大園，不知何處可以掛急診，著急地到大園警分局潮音派出所求助，員警獲報後駕駛警車協助開道，僅用18分鐘就抵達衛生福利部桃園醫院，及時救回男童一命。

402387 0
男童經初步檢查為急性腸胃炎，在緊急治療後狀況恢復穩定。圖：讀者提供

警方表示，昨日下午有一對父母慌慌張張跑進派出所求助，稱其1歲大的兒子不明原因身體突然抽搐、僵直，意識不清眼球上吊，父母心急如焚，欲自行開車送醫急救，但因剛搬到大園居住，路況不熟不知道哪裡可以掛急診，且當時接近下班時間，路上車輛漸多，男童父親擔心延誤就醫，只好到派出所請求警方幫忙開道帶路。巡佐蔡孟志、警員王柏森見情況緊急，趕緊駕駛巡邏車協助開道，護送男童至部桃就醫，員警一路鳴笛、開啟警示燈，讓原本要30分鐘的路程，僅花18分鐘便順利抵達。

警方提到，男童經初步檢查為急性腸胃炎，在緊急治療後狀況恢復穩定，男童父母也總算鬆了一口氣，感謝員警的熱心幫忙，讓兒子能迅速就醫，及時救回一命。警方也呼籲民眾，疾病救護應優先通報119，若情況特殊需要警察幫忙，撥打110警方也將提供民眾協助。

本文章來自《桃園電子報》。原文：1歲童急性腸胃炎抽搐！大園警火速開道救回一命

腸胃炎 父母
