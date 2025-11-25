快訊

家裡一處地方「很髒但你可能永遠不會清」 專家：掃完空氣都清新了

被害人全和解！黃子佼持有2259性影像拚免關成功 二審讓他獲緩刑

「周休3日讓台灣成為亞洲第一」2年前就被政府打槍 3大理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

龍潭警維護民眾生活品質 靜桃專案強勢取締噪音車 

桃園電子報／ 桃園電子報

S 7675929 0
龍潭分局於昨日夜間執行「靜桃專案」。圖：警方提供

桃園市龍潭警分局於昨(24)日夜間執行「靜桃專案」，結合環保局與監理單位在龍潭市區設立改裝噪音車臨時檢驗站，實施聯合稽查勤務，針對改裝車輛及噪音車輛展開取締。警方擇市區車潮、人潮密集的中興路、大昌路與中正路周邊道路，採取封閉式路檢及警用機車機動攔檢方式強勢取締。展現警方維護地方交通秩序與居民生活品質及環境安寧的執法決心，期透過聯合稽查有效嚇阻改裝車輛噪音問題。

S 7675931 0
此次勤務規劃優勢警力佈署，針對疑似有擅自改裝噪音車輛共攔查汽、機車14輛。圖：警方提供

龍潭分局表示，此次勤務規劃優勢警力佈署，針對疑似有擅自改裝噪音車輛共攔查汽、機車14輛，其中對於檢測不合格的8輛噪音車現場祭出罰單，總計裁罰金額達2萬4600元。龍潭分局統計114年迄今執行「靜桃專案」聯合稽查成效，攔查噪音車輛計有170部，經主管機關環保局現場檢驗，噪音超標開罰98件，告發率高達58%。警方嚴正執法，絕不容許任何破壞地方安寧的違規車輛，有效遏止噪音車。

龍潭分局長施宇峰表示，噪音車輛不僅對周邊居民的生活造成困擾，也對交通安全構成威脅；高分貝的引擎和排氣管聲音除了造成噪音污染，也會分散駕駛人注意力，提高交通事故的風險。此外，違規改裝車輛也可能影響操控和安全性，進一步危及駕駛者及其他道路使用者的安全。為了讓民眾有更安全、寧靜的居住環境，警方將持續執行靜桃專案，全力守護居民交通安全與環境安寧。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龍潭警維護民眾生活品質 靜桃專案強勢取締噪音車 

延伸閱讀：

  1. 八德外役監導入精神醫學專業團隊 強化收容人心理健康
  2. 楊柳颱風釀桃園逾6萬戶停電 台電深夜完成復電

噪音 桃園 改裝車
×

LINE POINTS 限時送，最後一天

【不要滑走】最後的機會，立即登(加)入 udn 會員，就送 LINE POINTS 5 點，免抽獎～免排隊～參加就給點，別讓好康從指縫溜走囉！
立即參加

延伸閱讀

嘉市打擊噪音車「靜嘉專案」啟動 多管齊下維護安寧

安達人壽贊助川中米友善栽培專案 助力南投仁愛鄉地方創生與文化傳承

龍潭警摸黑幫找手機 少女開機見1照片感動落淚 

影／賓士暗夜繞西屯釀噪音…他氣炸噴滅火器遭圍毆 5人落網

相關新聞

影／中和砂石車右轉撞輾單車婦 恐怖車禍瞬間畫面曝光

新北市中和區發生恐怖車禍。63歲張姓婦人騎腳踏車行經中和區中山路二段與永和路口時，遭58歲余男駕駛的砂石車擦撞，張婦當場...

獨／桃竹快速道路CCTV大當機 光纖遭人為破壞修要40萬

台68東西向快速道路新竹南寮竹東線CCTV影像昨起大故障。公路局表示，位於桃園觀音台61線的光纖主幹線遭人為破壞，導致支...

與高一學妹擦撞竟暴怒 新北高三男學生暴怒持剪闖教室剪頭髮還拖行

新北市1名高一女學生昨天上午在校內走廊與高三的王姓男學生發生碰撞，不料王男突暴怒叫囂，先持剪刀剪女學生頭髮，還拉著女學生...

聯結車在國道變換車道不當側翻 飲料罐掉滿地駕駛受傷

國道3號南向206.9公里烏日路段今天凌晨發生車禍，聯結車疑變換車道時操作不當側翻，駕駛受傷，飲料罐掉滿地，肇事原因由國...

影／后豐鐵馬道男童被撞傷警騎車三貼急載送 各界關心提建言

台中知名后豐鐵馬道本月23日發生騎自行車男子撞傷走路男童，該路段路面狹窄救護車無法開近，警員騎機車「三貼」載送到救護車停...

龍潭警維護民眾生活品質 靜桃專案強勢取締噪音車 

桃園市龍潭警分局於昨(24)日夜間執行「靜桃專案」，結合環保局與監理單位在龍潭市區設立改裝噪音車臨時檢驗站，實施聯合稽查勤務，針對改裝車輛及噪音車輛展開取締。警方擇市區車潮、人潮密集的中興路、大昌路與中正路周邊道路，採取封閉式路檢及警用機車機動攔檢方式強勢取締。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。