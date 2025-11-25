聽新聞
影／中和砂石車右轉撞輾單車婦 恐怖車禍瞬間畫面曝光
新北市中和區發生恐怖車禍。63歲張姓婦人騎腳踏車行經中和區中山路二段與永和路口時，遭58歲余男駕駛的砂石車擦撞，張婦當場被卡在砂石車底。救護人員獲報趕抵救援，發現張婦全身多處骨折所幸無生命危險，肇責歸屬仍待警方調查釐清。
中和警方24日下午4時許接獲報案，中和區中山路二段與永和路口發生車禍事故。警方及救護人員獲報趕抵，經查63歲張姓婦人騎腳踏車沿中和區中山路二段往板橋方向直行，此時58歲余男駕駛砂石車從中山路二段要右轉永和路，不料砂石車在右轉過程中與張婦騎乘的腳踏車發生擦撞，張姓婦人連人帶車倒地還卡在砂石車底。
救護人員立即進行搶救，發現張婦全身多處骨折，所幸意識清楚無生命危險，由救護車送往雙和醫院急救。警方對雙方進行酒測發現並無酒駕，確切車禍原因及肇責歸屬仍待調查。
