影／中和砂石車右轉撞輾單車婦 恐怖車禍瞬間畫面曝光

新北市中和區發生恐怖車禍。63歲張姓婦人騎腳踏車行經中和區中山路二段與永和路口時，遭58歲余男駕駛的砂石車擦撞，張婦當場被卡在砂石車底。救護人員獲報趕抵救援，發現張婦全身多處骨折所幸無生命危險，肇責歸屬仍待警方調查釐清。

中和警方24日下午4時許接獲報案，中和區中山路二段與永和路口發生車禍事故。警方及救護人員獲報趕抵，經查63歲張姓婦人騎腳踏車沿中和區中山路二段往板橋方向直行，此時58歲余男駕駛砂石車從中山路二段要右轉永和路，不料砂石車在右轉過程中與張婦騎乘的腳踏車發生擦撞，張姓婦人連人帶車倒地還卡在砂石車底。