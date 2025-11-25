聽新聞
與高一學妹擦撞竟暴怒 新北高三男學生暴怒持剪闖教室剪頭髮還拖行
新北市1名高一女學生昨天上午在校內走廊與高三的王姓男學生發生碰撞，不料王男突暴怒叫囂，先持剪刀剪女學生頭髮，還拉著女學生頭髮從3樓拖至2樓，在其他同學勸阻後才罷手。女學生父母得知氣炸，昨晚至警局對王男提告傷害及妨害自由。
據了解，就讀永和區某高中職的高一女學生，昨天上午9時許在走廊上不慎與王姓高三男學生發生碰撞。不料王男竟情緒失控，10時許至女學生教室門口大聲叫囂，隨後持剪刀進入教室內強剪女學生頭髮，接著拉住女學生頭髮將她從3樓教室拉至2樓走廊，所幸在其他同學勸阻後王男才罷手。
事發後校方立即通知王男家長及被害人女學生父母到校了解，晚間雙方於永和分局秀朗派出所調解不成後，女學生家長怒對王男提告傷害及妨害自由。校方表示事發後已立即安置兩名學生並通報家長到校，並完成校安與兒保通報，後續將啟動輔導機制、協助兩方學生後續處理。
